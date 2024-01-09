هرتسوغ وبلينكن يناقشان قضية محكمة العدل الدولية وجهود صفقة الرهائن

عقد الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اجتماعا في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء في تل أبيب بعد وقت قصير من وصول الأخير إلى إسرائيل.

ويعد هذا اللقاء خامس لقاء بينهما منذ كارثة 7 أكتوبر التي ترتبت على هجوم حماس المفاجئ.

وأعرب الرئيس هرتسوغ عن امتنانه للدعم الثابت الذي تقدمه الولايات المتحدة، وخاطب الوزير بلينكن، مسلطًا الضوء على الطبيعة الحرجة للصراع المستمر ليس فقط بالنسبة لإسرائيل ولكن للمجتمع الدولي الأوسع.

وأكد على الإجراءات المقبلة في محكمة العدل الدولية في لاهاي، حيث وجهت جنوب أفريقيا لإسرائيل اتهامات بالإبادة الجماعية.

وقال الرئيس هرتسوغ: "عمت صباحا، الوزير بلينكن. إنه لمن دواعي سروري وجودك هنا في إسرائيل. ونحن ممتنون للغاية لك لدعمك والتزامك الثابت بسلامة إسرائيل".

وفند الرئيس تلك الاتهامات قائلاً: "ليس هناك ما هو أكثر فظاعة ومنافاة للعقل من هذا الادعاء. يكاد يكون ذلك متطابقاً في ميثاق حماس في كثير من النواحي".

Amos Ben-Gershwin / GPO

وأعرب بلينكن عن تقديره لقيادة الرئيس هرتسوغ خلال هذه الأوقات الصعبة، وأشاد بالتزام إسرائيل بالقوانين الإنسانية الدولية. ونقل الأفكار التي جمعها من زياراته لدول المنطقة، بهدف تبادل وجهات النظر هذه مع القيادة الإسرائيلية.

وعلق الوزير بلينكن قائلاً: "كما هو الحال دائمًا، فإننا نقدر تقديرًا كبيرًا قيادة الرئيس في هذه الأوقات الصعبة للغاية". "وبالطبع، ستكون لدينا فرصة للجلوس مع عائلات بعض الرهائن ومناقشة جهودنا الحثيثة لإعادة الجميع إلى ديارهم، في حضن عائلاتهم".

وأكد هرتسوغ مجددا التزام إسرائيل باحترام القوانين الدولية مع تقليل الخسائر في صفوف المدنيين إلى الحد الأدنى. وسلط الضوء على جهود إسرائيل لتخفيف الأضرار التي تلحق بالمدنيين أثناء تفكيك ما وصفها بـ "مدينة الرعب الضخمة" المختبئة تحت البنية التحتية المدنية في غزة.

IDF Spokesperson

وأعرب هرتسوغ عن شكره للولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس بايدن، والإدارة، وأنت الوزير بلينكن على نداء الواجب الأخلاقي الذي التزمتم به. وتابع "إننا نبذل قصارى جهدنا في ظل ظروف معقدة للغاية على الأرض."