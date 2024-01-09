الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل خمسة من جنوده لترتفع حصيلة قتلى العملية البرية إلى 185

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء مقتل خمسة من جنوده خلال القتال في قطاع غزة بعد أن كان قد أعلن صباح اليوم عن مقتل أربعة ليصبح إجمالي عدد قتلى العملية البرية في قطاع غزة 185 وسط الحديث عن إصابات خطيرة لبعض الجنود. ووفقا للتقارير فقد سمح الجيش الإسرائيلي ظهر اليوم (الثلاثاء) بنشر خبر مقتل خمسة مقاتلين آخرين أمس في قطاع غزة، في أحد أشد أيام الحرب صعوبة في الأسابيع الأخيرة.

وقد قُتل المقاتلون جراء انفجار عبوة ناسفة في مخيم البريج للاجئين، وسط قطاع غزة. وفيما يلي أسماء الجنود الذين سقطوا خلال القتال:

- الرائد (احتياط) عميت موشيه شاحر 25 عاماً من رمات يوحانان، مقاتل في وحدة يهلام في سلاح الهندسة القتالية، سقط في معركة وسط قطاع غزة.

- الكابتن (احتياط) دينيس كروخمالوف فيكسلر، 32 عاماً، من بئر السبع، ضابط هندسة قتالية في وحدة يهلام، فيلق الهندسة القتالية، قتل في معركة وسط قطاع غزة.

- النقيب رون افريمى 26 عاما من هود هشارون ضابط هندسة قتالية في وحدة يهلام في سلاح الهندسة القتالية قتل في معركة وسط قطاع غزة.

- الرائد (احتياط) روعي أبراهام ميمون 24 عاماً من العفولة، مسعف قتالي في وحدة يهلام في سلاح الهندسة القتالية، سقط في معركة وسط قطاع غزة.

- الرائد (احتياط) عكيفا ياسينسكي، 35 عاماً، من رمات غان، مقاتل في كتيبة الهندسة 8173، لواء "عتصيوني" (6)، سقط في معركة وسط قطاع غزة.

بالإضافة إلى ذلك، أصيب جندي احتياط في الكتيبة 8105، تشكيل شوعلي همروم (646)، بجروح خطيرة خلال معركة دارت وسط قطاع غزة. وتم نقله لتلقي العلاج في المستشفى وإبلاغ ذويه.

IDF Spokesperson

وفي وقت سابق من هذا اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أربعة من جنوده هم الرقيب روعي طال 19 عاما والرائد (احتياط) ديفيد شوارتز 26 عاماً من العزار، واللواء احتياط ياكير هكستر 26 عاماً من القدس، والرائد (احتياط) جبرائيل بلوم 27 عاماً من بيت شيمش، ليرتفع إلى 9 عدد الجنود الذين سقطوا خلال القتال في غزة في اليوم الأخير.

ووفقا لواينت فإن ستة من المسلحين الذين سقطوا أمس، قتلوا جراء انفجار وقع في منطقة النفق الاستراتيجي في مخيم البريج للاجئين، إثر اشتعال عبوات ناسفة. ويقصد بالنفق الذي تم كشفه أمام الصحفيين ظهر يوم أمس. ولا اشتباه بسقوط مختطفين بين الجنود أو مفقودين في الحادث الذي أصيب فيه جنود آخرون، من بينهم المغني والممثل عيدان عميدي، الذي وصفت حالته بالخطيرة.

ويبدو أن العبوة التي اشتعلت كانت مخصصة للنفق الاستراتيجي، ولا يزال سبب الانفجار قيد التحقيق. ويجري التحقق مما إذا كان الانفجار ناجما عن خلل في توصيل الكابلات أو تفعيل عبوة ناسفة في فتحة النفق. ونشرت حماس مقطع فيديو يفترض أنه مرتبط بالحادثة، في محاولة لاستخدامه لأغراض الدعاية الحربية والإرهاب النفسي، لكن يبدو أنه لا علاقة له بالانفجار.