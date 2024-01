الجيش الإسرائيلي يعمق سيطرته على جنوب قطاع غزة | توثيق لعمليات مقاتلي الكوماندوز في خان يونس

يواصل مقاتلو فرقة الكوماندوز تحركاتهم العلمياتية في قلب منطقة خان يونس، حيث يقومون بمداهمة البنى التحتية والمجمعات تحت الأرض وتعميق القبضة العملياتية في جنوب قطاع غزة. وعثرت القوات خلال عملياتها على عشرات مداخل الأنفاق. وأثناء قيامهم بمسح إحدى الفتحات في المنطقة، خرجت مجموعة من مسلحي حماس وألقوا عبوات ناسفة على القوة، ورد المقاتلون بإطلاق النار ما أسفر عن القضاء على المهاجمين.

