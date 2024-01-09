الجيش الإسرائيلي يعمق سيطرته على جنوب قطاع غزة | توثيق لعمليات مقاتلي الكوماندوز في خان يونس

يواصل مقاتلو فرقة الكوماندوز تحركاتهم العلمياتية في قلب منطقة خان يونس، حيث يقومون بمداهمة البنى التحتية والمجمعات تحت الأرض وتعميق القبضة العملياتية في جنوب قطاع غزة. وعثرت القوات خلال عملياتها على عشرات مداخل الأنفاق. وأثناء قيامهم بمسح إحدى الفتحات في المنطقة، خرجت مجموعة من مسلحي حماس وألقوا عبوات ناسفة على القوة، ورد المقاتلون بإطلاق النار ما أسفر عن القضاء على المهاجمين.

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يقوم مقاتلو وحدة ماجلان بمداهمة أهداف لحركة حماس، وتحديد أماكن الأسلحة، وإجراء معارك قصيرة المدى مع المسلحين وتدمير البنى التحتية لمنظمة حماس. وعثرت القوات في منازل المدنيين في المنطقة على أسلحة ومدافع وقنابل يدوية وذخائر ومواد استخباراتية ومواد لتعليم أساليب القتال.

IDF

وفي حادث آخر وقع خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، حدد فريق قناصة تابع لوحدة دوفدفان عدداً من المسلحين بالقرب منهم، ونفذ المقاتلون إطلاق نار دقيق وقضوا على تسعة منهم. وتم القضاء على العديد من المسلحين خلال مواجهات بتوجيه من الطائرات وبواسطة هجمات التشكيل الناري التابع للكوماندوس والأسلحة الدقيقة "ستيل ستينغ".