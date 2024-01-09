إسرائيل لم تعلن مسؤوليتها عن مقتل وسام الطويل أما وزير خارجيتها ففعل!

قال وزير الخارجية الجديد يسرائيل كاتس خلال حديث مع القناة 14 إن إسرائيل تقف وراء تصفية قائد قوة الرضوان وهي قوة النخبة التابعة لحزب الله وسام حسن الطويل في جنوب لبنان. ويعتبر الطويل من قادة حزب الله العسكريين البارزين وهو شخصية مقربة من حسن نصرالله وقادة اخرين.

لكن الملفت للنظر أن إسرائيل الرسمية لم تعلن مسؤوليتها عن العملية التي اقتصت من أحد أقرب الشخصيات إلى الأمين العام لحزب الله، كما أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي رفض التطرق إلى هذه المسألة في تصريحه اليومي.

وقال كاتس في برنامج "هباتريوتيم" "لقد وضعنا هدفا هو إعادة الأمن لسكان الشمال والجنوب ولدولة إسرائيل، والولايات المتحدة لن تقاتل بدلا عنا". وأكد وزير الخارجية الذي استبدل ايلي كوهين بموجب اتفاق تناوب ائتلافي: "فيما يتعلق بالأضرار التي لحقت بجنوب لبنان، فقد تحملنا مسؤولية مقتل قائد قوة الرضوان. هذا جزء من الحرب. نحن نلحق الضرر بشعب حزب الله والبنية التحتية. والأنظمة التي يضعونها لردع إسرائيل".

وتابع وزير الخارجية: " "نحن نجبي الثمن. هناك حرب هنا، ونحن نعمل وفق قاعدة جرى العمل بموجبها. لم نضع هدفا إحباط 150 ألف صاروخ الآن، لقد وضعنا هدف إعادة الأمن لسكان الشمال، ولسكان الجنوب ولدولة إسرائيل".

وصرح مسؤولون في حزب الله أن اغتيال الطويل هو بمثابة ضربة مؤلمة لحزب الله وتعهد الأخير بالانتقام لمقتل العاروري ومقتل الطويل معا في الميدان وهو ما ساهم في تعرض الشمال الحدودي الثلاثاء لرشقة صاروخية غير مسبوقة استهدفت قاعدة عسكرية في صفد وأعلن الجيش الإسرائيلي أنها لم تتعرض لأضرار، وسبقها أمس استهداف صورايخ حزب الله لقاعدة مراقبة عسكرية في جبل ميرون في الشمال.