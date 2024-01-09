تفاصيل جديدة عن حيثيات حادث مقتل الجنود الإسرائيليين الستة بالانفجار بمخيم البريج

قتل امس ستة مقاتلين إسرائيليين خلال القتال في قطاع نتيجة انفجار مواد ناسفة في مخيم البريج وسط قطاع غزة، في حين أصيب ثمانية آخرين. ووفقا لنتائج التحقيقات الأولية التي أجراها الجيش الإسرائيلي يتضح أن منظومة التفجير تم تشغيلها نتيجة إطلاق قذيفة الدبابة. وعلى ما يبدو أصابت قذيفة الدبابة عامودا، ما أدى إلى أشعال فتيل نظام التفجير ونتيجة لذلك أسفر الأمر عن الانفجار. وتجري حاليا تحقيقات يقوم بها مختصون لفهم حيثيات الحدث الذي لا زال يتم التحقيق فيه.

ويقول الجيش الإسرائيلي انه من خلال التحقيقات الأولية يتضح أن الحدث وقع خلال الاستعدادات لتدمير مداخل نفق ونشر وسائل تفجير. وكانت المنطقة معدة للانفجار وفقا لخطة تدمير مسار النفق. غالبية القوات خرجت من المنطقة، وبقي فيها قوات الهندسة بهدف تنفيذ عملية التفجير اضافة الى قوات حراسة.

في هذه المرحلة، الدبابة رصدت مسلحين وقامت بتحسين موقع اطلاق النار، بصورة لا يعرض حياة القوات للخطر. وأطلقت الدبابة النيران تجاه الهدف، الا ان نظام التفجير للعبوة انفجر فورا بعد اطلاق قذائف الدبابة.

الانفجار الغير مخطط له وقع قبل نصف ساعة من الموعد المخطط له، في المراحل الأخيرة من تجهيز المنطقة. وأشار الجيش الإسرائيلي الى أنه تم العثور على جميع الضحايا في الموقع.