بلينكن: نتنياهو تعهد بأن إسرائيل لن تشجع الهجرة الطوعية لسكان غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تريد أن تنتهي الحرب “في أقرب وقت ممكن… ولكن من المهم أن تحقق إسرائيل هدفها المشروع للغاية المتمثل في التأكد من أن ما حصل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول لن يحدث مرة أخرى أبدًا”. في حين لفت الى أن نتنياهو أكد له أن إسرائيل لن تشجع الهجرة الطوعية لسكان غزة.

وأضاف بلينكن وهو يلقي كل اللوم في المعاناة في الحرب على حماس بشكل مباشر: “من المهم جدًا أن نتذكر أن كل شخص لديه خيارات ليقوم بها، وهذا يشمل حماس. وكان بوسع حماس أن تنهي ذلك في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر بعدم الاختباء خلف المدنيين، وإلقاء أسلحتها، والاستسلام، وإطلاق سراح الرهائن. ولم يكن من الممكن أن تحدث أي معاناة لو لم تفعل حماس ما فعلته في 7 أكتوبر”.

وتابع في المؤتمر الصحفي الذي عقد في تل أبيب: "مرة أخرى، يمكن أن ينتهي هذا غدًا إذا اتخذت حماس هذه القرارات".

وفي نفس السياق، رد بلينكن على سؤال حول الانتشار المحتمل للصراع قائلا، إن الحلفاء الإقليميين أخبروه أن “التصعيد ليس في مصلحة أحد”، وأضاف أنه : "لا أحد يريد رؤية المزيد من الجبهات مفتوحة في هذا الصراع"، مؤكدا: "إن دول المنطقة تستخدم نفوذها للتأكد من عدم حدوث ذلك".

وتابع : “نحن نؤيد بقوة الاقتراح القائل بأن الإسرائيليين بحاجة إلى معرفة الأمن حتى يتمكنوا من العودة إلى منازلهم في شمال إسرائيل”.

وتابع: “وبالمثل، نعتقد، وتعتقد حكومة إسرائيل، أن المسار الدبلوماسي هو أفضل وسيلة لتحقيق هذا الأمن”.

كما أشار الى تأكيد نتنياهو له :" أن تشجيع الهجرة الطوعية خارج غزة ليس سياسة إسرائيل. والولايات المتحدة تعارض أي اقتراح يدعو إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج القطاع".

وقال بلينكن بعد سؤاله عن الهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة: "إذا تعرضت قواتنا للتهديد أو الهجوم، فسوف نتخذ الخطوات المناسبة، وسنرد".