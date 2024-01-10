يواصل الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عملياته الميدانية في قطاع غزة، فيما أكد مسؤول عسكري أمريكي لـ CNN أن البحرية الأمريكية أسقطت صواريخ وطائرات مسيرة تابعة للحوثيين انطلقت من اليمن. وتم اعتراض 18 طائرة مسيرة وصاروخين كروز وصاروخ باليستي تم إطلاقه فوق البحر الأحمر.

ويعد هذا أكبر هجوم ينفذه الحوثيون في البحر الأحمر خلال الأشهر الأخيرة. وبحسب التقديرات الأولية، لم تتضرر السفن خلال هذه الهجمات.

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