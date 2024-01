منصة X تحظر حماس حساب

قال إيلون ماسك أمس الثلاثاء إن حظر حساب المنظمة كان "قرارًا صعبًا"، وأضاف : "حماس غير معترف بها كحكومة من قبل الأمم المتحدة لذلك تم حظر حسابها"