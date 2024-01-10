التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يقصف أكثر من 150 هدفا خلال 24 ساعة في قطاع غزة
ويعد هذا أكبر هجوم ينفذه الحوثيون في البحر الأحمر خلال الأشهر الأخيرة. وبحسب التقديرات الأولية، لم تتضرر السفن خلال هذه الهجمات.
يواصل الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عملياته الميدانية في قطاع غزة، فيما أكد مسؤول عسكري أمريكي لـ CNN أن البحرية الأمريكية أسقطت صواريخ وطائرات مسيرة تابعة للحوثيين انطلقت من اليمن. وتم اعتراض 18 طائرة مسيرة وصاروخين كروز وصاروخ باليستي تم إطلاقه فوق البحر الأحمر.
ويعد هذا أكبر هجوم ينفذه الحوثيون في البحر الأحمر خلال الأشهر الأخيرة. وبحسب التقديرات الأولية، لم تتضرر السفن خلال هذه الهجمات.
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منصة X تحظر حماس حساب
قال إيلون ماسك أمس الثلاثاء إن حظر حساب المنظمة كان "قرارًا صعبًا"، وأضاف : "حماس غير معترف بها كحكومة من قبل الأمم المتحدة لذلك تم حظر حسابها"
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