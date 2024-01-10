الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في وسط غزة؛ لترتفع حصيلة قتلى العملية البرية إلى 186

أعلن الجيش الإسرائيلي أن الرقيب من الدرجة الأولى (احتياط) الكانا نيولاندر، 24 عاماً، من عفرات، وهو مسعف قتالي في الفرقة 99، قتل أمس خلال معارك وسط قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة قتلى العملية البرية ضد حماس بعد وفاته إلى 186 .

وفي نفس السياق، قال الجيش إن جندي احتياط من لواء يفتاح أصيب بجروح خطيرة خلال المعركة التي قُتل فيها نيولاندر. وتم نقل الجندي الجريح إلى المستشفى لتلقي العلاج.