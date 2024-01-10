أوامر للمستشفيات شمال إسرائيل أن تكون جاهزة لاستقبال آلاف المصابين

على خلفية التصعيد على الجبهة الشمالية خلال الأيام الأخيرة، ذكرت هيئة البث الرسمية "كان"أن وزارة الصحة الإسرائيلية أمرت المستشفيات بأن تكون جاهزة لاستقبال آلاف المصابين للمستشفيات في شمال البلاد "زيف" في صفد و"مركز الجليل الطبي" في نهاريا - والاستعداد الى وضع "الجزيرة المعزولة" أي العيش أيام بدون إمدادات بالمعدات، الأدوية والغذاء.

ورفعت وزارة حالة التأهب والاستعداد لأنظمة العلاج، المستشفيات وصناديق المرضى في كل أنحاء البلاد، خصوصا في منطقة الشمال. المستشفيات في صفد ونهاريا صدرت لها أوامر بالاستعداد لاستقبال عدد كبير من المرضى ونقلهم الى مستشفيات أخرى.

المدير العام لوزارة الصحة موشيه بار سيمون طوف أصدر أوامرة للمستشفيات في البلاد بأن تكون قادرة للانتقال الى خطة طوارئ بغضون 24 ساعة من الأوامر بالقيام بذلك. ومعنى الأمر بأنه في وقت الحاجة تنتقل المستشفيات إلى المجمعات المحمية، يتم تسريح مرضى، والاستعداد لاستقبال عدد كبير من المصابين. في حين طلب من المستشفيات في الشمال ان يكونوا مستعدين لمثل هذه الحالة في غضون ساعات، وإن كانت حاجة لذلك الحفاظ على نسبة إشغال 50 بالمئة حتى يتاح استقبال مصابين للمجمعات المحمية.

كما تستعد وزارة الصحة ايضا الى وضع تتعرض فيه الطواقم الطبية للإصابة بنفسها أو يضطرون للتجند لخدمة الاحتياط، ولذلك يقومون بتجهيز طباء احتياطيين من خارج البلاد. يوجد سبعة آلاف طبيب يهودي عبروا عن رغبتهم التطوع والمساعدة، وإن كانت هناك حاجة سيطلب منهم الوصول الى البلاد والمساعدة.