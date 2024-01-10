تقرير يكشف تفاصيل تدريبات حماس ومدى سرية الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر

كشفت مصادر فلسطينية لـ الشرق الأوسط، عن تفاصيل جديدة لهجوم 7 أكتوبر الذي قادته حماس ضد إسرائيل، بما في ذلك مدى السرية وعملية اختيار الرجال لقيادة التسلل، حيث زعمت المصادر أن الهجوم بدأ بـ 70 رجلاً وتم التخطيط له من قبل خمسة فقط، مع الاستعدادات التي تعود إلى عقد من الزمن، على الرغم من أن القرار النهائي لقادة حماس في غزة اتخذ في عام 2021.

وبحسب المصادر، فإن يحيى السنوار، زعيم حماس في غزة، وأربعة فقط من أقرب المقربين منه هم المخططون وصناع القرار.

وكان من بين الرجال شقيقه محمد السنوار، وهو مسؤول رفيع المستوى في الجناح العسكري للحركة؛ محمد ضيف قائد كتائب القسام؛ قيادي آخر رفيع المستوى، أيمن نوفل؛ وعضو المكتب السياسي المسؤول عن الشؤون المالية للجماعة، والذي يقال إنه شارك في تأسيس الجناح العسكري، روحي مشتهى.

IDF spokeman

أما بالنسبة للمسلحين الذين تم تكليفهم بتنفيذ الهجوم من الناحية التكتيكية، قالت المصادر إنه تم اختيار الأفراد من بين “مئات” العناصر في وحدة كوماندوز النخبة التابعة لحماس. ثم تم تدريب الرجال على نطاق واسع على مر السنين، مع "اختبارات خاصة" لتحديد مدى استعدادهم.

وقالت المصادر الفلسطينية إن أبرز عناصر النخبة الذين تم اختيارهم للعملية أدوا يميناً خاصاً أمام قادتهم بعدم الكشف عن أي أسرار تتعلق بتدريباتهم، وعدم الحديث عن أي خطط تتعلق بتلك التدريبات.

وورد أن معظم الرجال الذين تم تدريبهم والقادة الآخرين في الخارج ونشطاء حماس بشكل عام تم إبلاغهم فقط بالتاريخ والوقت النهائيين للهجوم قبل ساعات فقط من الموعد المقرر لتنفيذه، وحتى ذلك الحين لم يكن لديهم علم بخطة واضحة وفورية، بحسب المصادر.

وقالت المصادر إن بعض قادة الكتائب في مناطق قطاع غزة تم اطلاعهم مسبقًا على معلومات محدودة تتعلق بمهامهم، لكن معظمهم لم يكونوا على علم بأي تفاصيل، أو حتى على علم بالنوايا لهجوم وشيك. وكل ذلك من أجل منع تسرب أي معلومات إلى المخابرات الإسرائيلية.