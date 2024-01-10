مقتل مسؤول في "سرايا المقاومة" التابعة لحزب الله بغارة جنوب لبنان

أعلن حزب الله اليوم مقتل نابغ أحمد القادري والملقب أبو علي من بلدة كفر شوبا، ليصبح العنصر الـ159 الذي يقتل في صفوف الحزب منذ بداية الحرب.

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وذكرت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية بأن "طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت أحد المنازل في بلدة كفر شوبا ما أسفر عن مقتل (ن.ق) وإصابة مواطن آخر".وذكرت مصادر محلية لبنانية أن الهجوم المنسوب إلى إسرائيل في كفر شوبا استهدف "منزل إبراهيم يوسف قصب، ما أسفر عن مقتل المسؤول في سرايا المقاومة التابعة لحزب الله نابغ القادري".

وأعلن الجيش الإسرائيلي بوقت سابق في بيان أن طائرة حربية لسلاح الجو الإسرائيلي هاجمت بنية تحتية مسلحة ومبنى عسكري في منطقة اللبونة جنوب لبنان.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه "في ساعات الليلة هاجمت طائرة عسكرية مقر قيادة عسكرية في قرية كفر شوبا" وذكر أنه "أمس قام مقاتلو الجيش الإسرائيلي هاجموا ودمروا مقر مراقبة لحزب الله في منطقة الخيام، وفي صباح اليوم هاجم المقاتون مبنى عسكري في الناقورة رصد منه إطلاق نار تجاه إسرائيل".