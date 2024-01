مقتل مسؤول في "سرايا المقاومة" التابعة لحزب الله بغارة جنوب لبنان

أعلن حزب الله اليوم مقتل نابغ أحمد القادري والملقب أبو علي من بلدة كفر شوبا، ليصبح العنصر الـ159 الذي يقتل في صفوف الحزب منذ بداية الحرب.

