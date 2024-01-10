مجلس الوزراء الحربي يناقش الليلة اقتراحا قطريا للإفراج عن الرهائن مقابل "بقاء حماس السياسي"

أفاد الصحفي رافيف دروكر الأربعاء، بوصول اقتراح قطري جديد، يتعلق باستئناف المفاوضات الهادفة إلى التوصل إلى صفقة للإفراج عن الرهائن في اليوم السادس والتسعين للحرب وسط ترجيحات بأن الاقتراح يأتي في أعقاب اجتماع عائلات المخطوفين الإسرائيليين مع رئيس وزراء قطر.

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ويسمح الاقتراح لحماس بالبقاء تحت مسمى "الأفق السياسي"، مع ربط ذلك بنفي قادة حماس. وبحسب الاقتراح، سيتم إطلاق سراح جميع المختطفين، في مقابل انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع. وتم الإعلان عن أن مجلس الوزراء الحربي سيلتئم الليلة من أجل التباحث في تفاصيل الاقتراح.

وتقول العائلات إنها تدعم أي صفقة جديدة للإفراج عن الرهائن بوساطة قطرية. وجاء في بيان صادر عن منتدى عائلات المخطوفين أنهم يطالبون كابينيت الحرب بالموافقة على أي صفقة تؤدي إلى إطلاق سراح المختطفين".

وأضاف البيان "إن التقارير حول الصفقة الجديدة التي سيتم تقديمها إلى مجلس الوزراء هذا المساء تعطي القليل من الأمل للعائلات القلقة على مصير أحبائها - الذين يقبعون في أنفاق حماس منذ ما يقرب من 100 يوم وليلة دون طعام وماء وعلاج طبي منقذ للحياة، وكل يوم يمر تتدهور حالة المختطفين".

واختتم ذوو المخطوفين بيانهم بالقول: "نعود ونقول: على مجلس الوزراء الحربي ألا يهتم إلا بعودة المختطفين، ونطالبهم بالموافقة على أي صفقة تؤدي إلى إطلاق سراحهم فوراً أحياء".