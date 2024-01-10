لائحة اتهام ضد إسرائيلي انتحل صفة قائد في الجيش وانكشف على معلومات سرية للغاية

أصدر جهاز الأمن الإسرائيلي "شين بيت" بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية ومكتب المدعي العام بيانًا يوم الأربعاء كشف فيه عن قيام مواطن إسرائيلي بتقديم نفسه على أنه نقيب في الجيش الإسرائيلي أمام ممثلين عسكريين إسرائيليين، بعد وقوع هجوم 7 أكتوبر.

ووفقا للبيان، فقد قدم المنتحل نفسه بشكل مختلف في مناسبات متعددة، وبالتالي، تمكن من الوصول إلى معلومات سرية للغاية. بالإضافة إلى ذلك، قام بمشاركة المعلومات السرية مع المدنيين وكذلك الأفراد العسكريين غير المصرح لهم بالوصول إلى هذه الوثائق.

في نهاية التحقيق المشترك الذي أجراه الشاباك والشرطة الإسرائيلية، قدمت النيابة العامة في لواء الجنوب لائحة اتهام ضد المواطن الذي أقدم خلال حرب "السيوف الحديدية" على انتحال صفة ضابط ما يسّر انكشافه على معلومات سرية.

واتبع الرجل منهج تقديم نفسه بشكل مختلف كل مرة مستغلا الوضع المزدحم والمعقد والمكثف للغاية الذي حل بمقر القيادة الجنوبية خلال الأيام الأولى من الحرب، وتمكن المتهم من الوصول إلى معلومات سرية على مستوى عال من السرية، ووثق المعلومات بطرق مختلفة، وفي عدة مناسبات قام بتبادل المعلومات السرية مع السلطات المدنية والعسكرية غير المصرح لها بذلك. وتم اعتقال المتهم والتحقيق معه بعد إثارته الشبهات حوله داخل الجيش الإسرائيلي.

ومع ذلك، فقد ذكر أن المشتبه به لم يتصرف نيابة عن جهات معادية. ولم يشارك المعلومات السرية مع تلك الجهات.