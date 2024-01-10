رئيس الأركان للجنود: بعد أن قاتلنا في غزة – سنعرف كيف نفعل ذلك في لبنان إذا اضطررنا

أجرى رئيس الأركان هرتسي هليفي تقييما للوضع اليوم (الأربعاء) وسط قطاع غزة مع قائد القيادة الجنوبية العقيد يارون فينكلمان وقائد الفرقة 36 المقدم دادو بار خليفة وقادة آخرين. وفيما يتعلق بانفجار البريج قال هليفي: مهمة معقدة للغاية ويتوجب علينا دراستها.

وأضاف رئيس الأركان موجها حديثه للجنود والضباط: "يدور هذا القتال في مساحة معقدة للغاية، يشتمل على حرب تحت الأرض وحرب فوقها وهناك عدو نظم نفسه لفترة طويلة جدًا بحيث يدافع بطريقة مدروسة، إضافة إلى السكان والمنازل والمنازل الكثيرة - مساحة معقدة للغاية للقتال.

وأضاف رئيس الأركان: "والقيام بتفجير نظام مثل الذي فجرتوه هنا في الأيام القليلة الماضية على طول محور تينشر، هو مهمة معقدة للغاية، ويجب القول - إننا نقوم هنا بأعمال لم نقم بها من قبل. وبمجرد أن يحدث أي أمر سيء، وحدثت لنا أمور سيئة للغاية هنا، وجدنا أنفسنا نفقد عددًا لا بأس به من الأشخاص وأُصيب آخرون. الشيء الوحيد المتبقي لنا كقادة هو عدم الكف عن التعلم. قتال لا ينتهي والعديد من الجبهات يضع أمامنا الكثير من التحديات، وأنا أرى المقدرات هنا، أعلم جيدا أنه بإمكانكم التعاطي مع كل مشكلة في غزة، لا يوجد في غزة كيلومتر واحد تعجزون عن دخوله وتفكيكه، لا يوجد شيء كهذا، ليس بعد كل ما مررتم به- لا يوجد شيء ليس بوسعكم عمله.

بعد الذي فعلتموه هنا، لا توجد قرية في لبنان، لا يمكنكم دخولها وتدميرها، سنضعكم في الأماكن الصحيحة، وستقومون بما يجب فعله هناك، الحرب طويلة في الجانب الآخر وسوف نخرج بنتائج جيدة".