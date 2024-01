50.000 شخص يتوافدون على حائط المبكى للصلاة من أجل العودة السالمة للرهائن والجنود من غزة

في مشهد أظهر الوحدة والتضامن، تجمع الآلاف عند حائط المبكى لأداء صلاة مخصصة لسلامة جنود الجيش الإسرائيلي وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس. وجاء أكثر من 50.000 شخص إلى حائط المبكى لإظهار دعمهم.

وحث كبار الحاخامات، الذي انضم إليه العديد من المنظمات والحركات الدينية والحاخامات البارزين، شعب إسرائيل على الانضمام إليهم في طلب التدخل الإلهي من أجل سلامة الجنود المنخرطين حاليًا في القتال في قطاع غزة. وأضافوا: "في هذه الحرب، لدينا الكثير من الضحايا، وقلوب الجميع تبكي على الذين سقطوا"، داعين إلى المشاركة الواسعة في طلب التدخل الإلهي في هذه الأوقات الصعبة.