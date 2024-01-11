الشاباك وشرطة القدس: اعتقال مقدسيين من جبل المكبر قبل تنفيذهما مخططات لهجمات تفجيرية

Israel Police Spokesperson

كشفت الوحدة المركزية لشرطة منطقة القدس وجهاز الأمن العام عن إحباطها هجمات تفجيرية خطط لتنفيذها شابان من سكان القدس الشرقية، يدعمان تنظيم الدولة الإسلامية ("داعش"). وخطط المشتبه بهما لتحضير عبوات ناسفة لاستهداف قوات الأمن.

خلال الأسابيع القليلة الماضية، بدأ تحقيق في الشاباك والوحدة المركزية لمنطقة القدس، للاشتباه في نية تنفيذ هجمات تفجيرية والانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية ("داعش"). وبتوجيه من الشاباك، قبل حوالي شهر، قام محققو شرطة منطقة القدس مع جنود شرطة القدس بإلقاء القبض على مشتبه به (23 عامًا) من سكان جبل المكبر في القدس الشرقية. وأعقب ذلك في 25 كانون الأول من العام المنصرم اعتقال صديقه مشتبه به آخر (21 عاماً) من سكان جبل المكبر ونقله للاستجواب.

ومن التحقيق في الوحدة المركزية لمنطقة القدس والشاباك، يتضح أن الشابين اللذين يدعمان أيديولوجية تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) استهلكا العديد من محتويات التنظيم عبر الإنترنت والتلغرام، بما في ذلك محتوى الرعب وفيديوهات لعمليات قتل من مناطق قتال التنظيم في الخارج وغيرها.

Israel Police Spokesperson

وتقول الشرطة أن الشابين عملا من منطلق التأثر بمضامين عبر الشبكة العنكبوتية على التخطيط لتنفيذ هجمات فتاكة ضد ضباط الشرطة ومقاتلي جهاز الأمن العام وحرس الحدود. وكشف محققو الشرطة والشاباك عن نيتهما تحضير عبوات ناسفة لاستهداف قوات الأمن في منطقة القدس الشرقية.

ومع انتهاء التحقيق الذي أجراه الشاباك والمحكمة المركزية في القدس، تم تشكيل أساس أدلة ضد الاثنين وتقديم بيان المدعي العام ضدهما. ويتم تمديد اعتقالهما بين الحين والآخر، في محكمة الصلح في القدس، ومن المتوقع أن يتم تقديم لائحة اتهام ضدهما.

ووفقا لبيان الشرطة فقد أحبطت شرطة منطقة القدس والشاباك خلال العام الماضي عشرات الهجمات ومحاولات تنفيذ هجمات في منطقة القدس، بطرق مختلفة، سواء بفضل النشاط في مجال الاستخبارات والتحقيق أو بفضل اليقظة والمهنية والسرعة التي تحلت بها عناصر شرطة منطقة القدس ومقاتلو حرس الحدود.