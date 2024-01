مندوبة الأمم المتحدة الخاصة بشأن العنف الجنسي تزور إسرائيل والضفة الغربية

شارك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الأربعاء المزيد من التفاصيل حول الزيارة المرتقبة التي ستقوم بها براميلا باتن، الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في النزاعات، إلى إسرائيل والضفة الغربية.

ووفقا لدوجاريك، تخطط باترن لزيارتها في نهاية كانون الثاني/يناير. وقال المتحدث إنها تهدف إلى "جمع معلومات حول العنف الجنسي الذي ورد أنه ارتكب في سياق الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر/تشرين الأول وما أعقبه".

ومن المتوقع أن تجتمع باترن مع الناجين والشهود وغيرهم من المتضررين من العنف الجنسي "لتحديد سبل الدعم". كما تخطط للقاء الرهائن المفرج عنهم مؤخرًا. كما سيرافق المندوبة الخاصة خبراء في إجراء المقابلات بشكل آمن وأخلاقي.

وأشار دوجاريك إلى أن "المهمة ليس المقصود منها - وليست مفوضة - أن تكون ذات طبيعة تحقيقية". وعندما طلب منه توضيح الغرض من الزيارة وما إذا كانت المعلومات التي تم جمعها سيتم توجيهها إلى لجنة المعلومات التابعة للأمم المتحدة، أضاف المتحدث أن "لجنة المعلومات لديها تفويض وأعتقد أنهم سيرحبون بدعوتهم من قبل السلطات الإسرائيلية".

ستقدم باترن تقريرًا عما ستراه وتسمعه، وأيضًا حول دعوتها ضد الاستخدام المتزايد للعنف الجنسي في القتال. وأضاف دوجاريك: "سيعطي هذا صوتًا للأمم المتحدة لما حدث في 7 أكتوبر وتداعياته".

واجهت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهي الهيئة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، انتقادات شديدة بسبب امتناعها عن إدانة استخدام العنف الجنسي من قبل حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول لمدة ثمانية أسابيع.