الجيش الإسرائيلي يكشف عن نفق أسفل مدينة خان يونس بغزة استخدم لاحتجاز الرهائن

أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الخميس عن توسيع العملية في خان يونس بجنوب قطاع غزة "فوق الأرض وتحتها" حيث اشتبكت القوات الإسرائيلية مع المسلحين ودمرت أكثر من 100 فتحة نفق في المنطقة.

ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي فقد تم اكتشاف نفق متصل بقلب البنية التحتية المدنية في المدينة حيث تم احتجاز الرهائن. وأظهر تقييم الجيش الإسرائيلي أنه تم استثمار ملايين الشواقل في النفق.