الجيش الإسرائيلي يكشف عن نفق أسفل مدينة خان يونس بغزة استخدم لاحتجاز الرهائن

أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الخميس عن توسيع العملية في خان يونس بجنوب قطاع غزة "فوق الأرض وتحتها" حيث اشتبكت القوات الإسرائيلية مع المسلحين ودمرت أكثر من 100 فتحة نفق في المنطقة.

ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي فقد تم اكتشاف نفق متصل بقلب البنية التحتية المدنية في المدينة حيث تم احتجاز الرهائن. وأظهر تقييم الجيش الإسرائيلي أنه تم استثمار ملايين الشواقل في النفق.

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وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي أنه تم اكتشاف ما يقرب من 300 من أنفاق حماس من قبل القوات في المنطقة، "بما في ذلك الفتحات المؤدية إلى أنفاق كبيرة تحت الأرض، وأنفاق قتالية تكتيكية، وأنفاق تستخدم كمخزن للذخيرة ومجمعات قتالية".