أقارب الرهائن يبعثون برسائل صوتية عبر مكبرات الصوت عند سياج غزة ليسمعهم أحباؤهم

توجه أقارب الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة إلى الحدود بين غزة وإسرائيل بالقرب من كيبوتس نير عام يوم الخميس، واستخدموا مكبرات صوت كبيرة وقوية لإرسال رسائل إلى الأراضي الفلسطينية على أمل أن يسمعها أحباؤهم. وهتفوا باتجاه خان يونس: "لا تفقدوا الأمل. سنحرك السماء والأرض لإعادتكم". "لا يمكننا أن نصدق أنه قد مر ما يقرب من 100 يوم. ابقوا أقوياء، إنتهى الأمر تقريبا."

