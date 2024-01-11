أقارب الرهائن يبعثون برسائل صوتية عبر مكبرات الصوت عند سياج غزة ليسمعهم أحباؤهم

توجه أقارب الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة إلى الحدود بين غزة وإسرائيل بالقرب من كيبوتس نير عام يوم الخميس، واستخدموا مكبرات صوت كبيرة وقوية لإرسال رسائل إلى الأراضي الفلسطينية على أمل أن يسمعها أحباؤهم. وهتفوا باتجاه خان يونس: "لا تفقدوا الأمل. سنحرك السماء والأرض لإعادتكم". "لا يمكننا أن نصدق أنه قد مر ما يقرب من 100 يوم. ابقوا أقوياء، إنتهى الأمر تقريبا."

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وأضافوا: "اصبروا! لن نتوقف حتى تعودون إلى منازلكم. كل شعب إسرائيل معكم". وصرخ مالكي شيم طوف، والد عومر شيم طوف، الذي تم اختطافه في غزة: "عومر شيم طوف، عومر شيم طوف، أنا هنا يا بابا. أتمنى أن تسمعنا يا عومر. كن قويا، أعرف أنك قوي، أنا" أعلم أن إيمانك يدعمك، فنحن جميعًا ننتظرك في المنزل، قريبًا، فقط أكثر قليلاً، قريبًا ستخرج من هناك!

يصادف يوم الأحد القادم مرور 100 يوم على الهجوم الدموي الذي وقع في 7 أكتوبر، والذي اقتحم فيه 3000 مسلح من حماس المجتمعات الإسرائيلية بالقرب من حدود غزة، مما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واحتجاز حوالي 240 رهينة.