الجيش الإسرائيلي: "حماس استثمرت عشرات ملايين الدولارات في مئات الكيلومترات من البنية التحتية تحت الأرض"

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هجاري، أنه من تحليل الأنفاق التي تم استكشافها حتى الآن في قطاع غزة وعلى ضوء المعلومات الاستخبارية التي تم العثور عليها في أراضي قطاع غزة، "تم استثمار أكثر من 6000 طن من الخرسانة و 1800 طن من المعدن في البناء. هذا بالاضافة الى مئات الكيلومترات من البنية التحتية تحت الأرض. ويقدر حجم الاستثمار بعشرات الملايين من الدولارات.

وذكر المتحدث باسم جيش الأمن الإسرائيلي أيضا أن "منظمة حماس اختارت استثمار هذه الموارد الثمينة في بناء بنية تحتية إرهابية ستستخدم لإلحاق الأذى بالمواطنين الإسرائيليين وقوات جيش الأمن الإسرائيلي، بينما يستغل بشكل ساخر السكان المدنيين في قطاع غزة".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن قوات الجيش تواصل تدمير بنى تحتية لحزب الله وحركة حماس". وأضاف “هاجاري”، أن القوات استهدفت اليوم بنى تحتية لحزب الله، وذلك حتى إبعاده عن الحدود.

وأشار المتحدث، إلى تحقيق أهداف الحرب، وأنهم يعملون في كافة أنحاء غزة. وأكد المتحدث على العمل بكل قوة لإعادة الأسرى من غزة.

وأعلن المتحدث العسكري الإسرائيلي انتهاء الإيجاز العسكري اليومي، واستبداله بإيجاز كل يومين ثلاثة.