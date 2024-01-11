تقرير: مفاوضات جارية لنقل الأدوية للمختطفين في غزة

بدأت قطر مباحثات مع قادة حركة حماس من أجل توريد وتوصيل الأدوية للمختطفين الإسرائيليين في قطاع غزة، بحسب ما أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مساء اليوم (الخميس). وقال المسؤول الذي اطلع على التفاصيل، إن المفاوضين ناقشوا أنواع الأدوية المطلوبة وعدد الأدوية المطلوبة وكيفية توفيرها. كما أجريت مناقشات مع المنظمات الدولية التي يمكن أن تساعد في توفيرها.

وتحتجز حماس أكثر من 120 سجينًا، ويعاني العديد منهم من مشاكل طبية تتطلب علاجًا طبيًا منتظمًا. وأثار أهالي المختطفين الحاجة الملحة للتبرعات خلال لقاء مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني. في غضون ذلك، أكد مصدر مطلع على المحادثات أن المحادثات تجري بالفعل.

ومن شهادات المختطفين الذين عادوا بعد أن رأوا أن وضع الرهائن هناك في وضع صعب، قالو: "نعرف صعوبة الوضع في سبي حماس الوحشي"، ويقول البروفيسور حجاي ليفين، رئيس نقابة أطباء الصحة العامة ورئيس القسم الطبي في لجنة اولياء أمور الرهائن: "طبعاً الموضوع النفسي مركزي، فهم يتعرضون لإيذاء نفسي متعمد، لكن في خضم ذلك هناك أشخاص يعانون من مشاكل سابقة، نفسية وداخلية، ويحتاجون إلى علاج منتظم وبدون علاج حالتهم ستتدهور".

وأكد مسؤول مطلع على تفاصيل المحادثات تقرير نيويورك تايمز. وأكد مسؤول إسرائيلي كبير أن المحادثات جارية بشأن نقل الأدوية للمختطفين - وإدخال الدواء لسكان قطاع غزة.

وقال حسام بدران، القيادي البارز في حركة حماس، إن الحركة ناقشت الجهود المتعلقة بنقل الأدوية بشكل "إيجابي للغاية".