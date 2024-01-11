كشف إخفاقات سلاح الجو الإسرائيلي في 7 أكتوبر | تقرير

تستمر الشهادات الجديدة من سلاح الجو في الإشارة إلى الفجوات الخطيرة في الجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر، وحقيقة أن الأمر استغرق عدة ساعات لفهم حجم الهجوم القاتل على منطقة النقب الغربي والبلدات في غلاف غزة. في إحداها، يقول الطيارون الاحتياطيون إنه بمجرد بدء إطلاق الصواريخ في الساعة 06:28، انطلقت طائرتان مقاتلتان من قاعدة حاتسيري. وكجزء من الإجراء المعتاد، أُمر الطيارون المقاتلون بالقيام بدوريات حول منصة غاز تامار من أجل الخوف من اصطدامها بطائرة بدون طيار في نفس وقت الإطلاق.

وقام الطيارون بدوريات جوية لمدة ساعة تقريبا، ولم يعرفوا ولو تفصيلا واحدا عما يحدث على الأرض، حيث لم يبلغهم مركز المراقبة بالقوات الجوية. في وقت لاحق، أصبح من الواضح أن فرقة غزة والقيادة الجنوبية واجهتا أيضًا صعوبة في تكوين صورة كاملة عن الفظائع.

وبمجرد هبوط الطائرتين المقاتلتين، اندهش السرب لاكتشاف التفاصيل. وقال مسؤولون آخرون في القوات الجوية إنهم لو فهموا بسرعة حجم الحادث في الجنوب، لكانوا قد قاموا بتنشيط الطائرات المقاتلة للمراقبة في المنطقة، وخلقوا طفرات فوق صوتية للترهيب، وإطلاق النار بمدفع فولكان (كانت الطائرات مسلحة بصواريخ فوق صوتية). صواريخ جو-جو اعتمادًا على التهديد الذي تشكله الطائرات بدون طيار) لمنع مرور آلاف من عناصر حماس وحشود الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي الإسرائيلية وحتى إحباط عودتهم إلى الأراضي الفلسطينية.

وأضافت مصادر أخرى في الجيش الإسرائيلي : "هذه هي حكمة الإدراك المتأخر. لقد كانت هذه مفاجأة استخباراتية كاملة من وجهة نظر الجيش الإسرائيلي. ولم يبلغ أحد القوات الجوية من قبل بحدوث غير عادي. لقد استيقظ الفريق بأكمله على كابوس واستغرق الأمر بعض الوقت لاستيعاب حجم الحدث". جاء هذا بحسب تقرير موسّع نشره موقع "واللا" الاسرائيلي.