تغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يوسّع عملياته في قطاع غزة واسرائيل تستعد للدفاع عن نفسها في لاهاي
بالغواصات والطائرات الحربية: هاجمت الولايات المتحدة وحلفاؤها الحوثيين
انفجارات شديدة في جميع أنحاء اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء بايدن: "لن نتردد في اتخاذ المزيد من الخطوات"| الحوثيون هددوا: "أمريكا وبريطانيا ستأسفان" | هذا الصباح: إسرائيل ترد في لاهاي على ادعاء جنوب أفريقيا بـ"الإبادة الجماعية" | تقرير: قطر بحثت مع حماس نقل الأدوية للمختطفين: "المحادثات إيجابية" | تم إدخال 201 شاحنة إلى قطاع غزة أمس.
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بعد هجمات اليمن: استعدادات في إسرائيل لرد الحوثيين
بعد الهجوم الدولي الليلة الماضية على أهداف للحوثيين في اليمن، تستعد إسرائيل لاحتمال رد فعل واسع من جانبها سيكون موجهاً ضدها. مسؤول كبير في البيت الأبيض: "الهدف من الهجمات هو الإضرار بالقدرات العسكرية للحوثيين.
الجيش الإسرائيلي يعلن قتله لعشرات العناصر التابعة لحماس في خان يونس والمغازي، ومن بينهم قادة في قوة النخبة التابعة لحماس
في المغازي تمكنت فرق اللواء القتالية العاملة تحت قيادة الفرقة 36 من القضاء على نحو 20 عنصرا منحاس في اليوم الأخير وعثرت على العديد من الأسلحة. ومن بين العناصر الذين تم القضاء عليهم قائد في قوة النجباء التابعة لمنظمة حماس.
وفي خان يونس، هاجمت طائرة حربية تابعة لسلاح الجو مبنى عسكريا تابعا لمنظمة حماس موجها من مركز إطفاء الفرقة 98 وقتلت سبعة. ومن بينهم قائد في قوة النجباء شارك في الهجوم على غلاف غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وقد حددت قوة من لواء الكوماندوس في منطقة المدينة ثلاثة مسلحين خرجوا من منزل أحد عناصر حماس واقتربوا من قواتنا، وقام مقاتلو الفريق القتالي بإطلاق النار عليهم وأصابوهم
الناطق الرسمي باسم جماعة أنصار الله #الحوثيين: لم نستهدف أي دولة في العالم باستثناء إسرائيل
> القوات المسلحة قامت برد أولي وسنوسع الرد في وقت قريب جدا
> سنواصل استهداف السفن الإسرائيلية والمتجهة إليها حتى انتهاء العداون
> سنواصل استهداف سفن إسرائيل والمتجهة إليها حتى انتهاء العداون على غزة
> لا يوجد تحالف بحري في البحر الأحمر وهناك فقط عدوان أمريكي بريطاني
الناطق باسم الحوثيين: لا مبرر للعدوان الأميركي البريطاني على اليمن
نقلت وكالة رويترز عن الناطق باسم الحوثيين محمد عبد السلام أنه ليس هناك مبرر أبدا للعدوان الأميركي البريطاني على اليمن، مضيفا أن استهدافهم كان وسيطال باستمرار سفن إسرائيل أو المتجهة إليها.
مسؤول أمريكي رفيع: الضربات الجوية استهدفت مواقع محددة للحوثيين باستخدام ذخائر دقيقة
حزب الله اللبناني: "ندين العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن وأمنه وسيادته"
ندد حزب الله اللبناني -اليوم الجمعة- بالهجوم الأميركي البريطاني على اليمن. وقال "إن العدوان الأميركي يؤكد مرة جديدة أن واشنطن هي الشريك الكامل في المآسي والمجازر التي ترتكبها إسرائيل في غزة والمنطقة"
هجمات اليمن: روسيا دعت إلى مناقشة عاجلة في مجلس الأمن الدولي
دعت روسيا إلى عقد مؤتمر طارئ للنقاش في مجلس الأمن الدولي في أعقاب الهجمات الأمريكية والبريطانية على أهداف عسكرية للمتمردين الحوثيين في اليمن.
وزير الدفاع الأمريكي: الهجمات في اليمن كانت موجهة ضد طائرات بدون طيار وصواريخ كروز ورادارات
جلسة محكمة العدل الدولية: الادعاءت والتفسيرات التي ستعرضها إسرائيل
ستستأنف جلسة الاستماع في محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم (الجمعة) - وستُمنح إسرائيل الحق في الرد على الادعاءات والاتهامات القاسية التي وجهها اليوم ممثلو جنوب أفريقيا.
تدرك إسرائيل أن هذا يوم مهم للغاية، وتصل بفريق قانوني رفيع المستوى وذو خبرة كبيرة، بقيادة البروفيسور مالكولم شو - الخبير البريطاني ذو الشهرة العالمية في القانون الدولي، والذي يتمتع بخبرة في التمثيل الدولي في محكمة العدل العليا في لاهاي.
ومن المتوقع أن تتناول إسرائيل اليوم بشكل مكثف كل القضايا التي "دفعتها" جنوب أفريقيا، مثل المذبحة نفسها. وستعرض إسرائيل أدلة من المذبحة وتزعم أنها "لم تكن تريد هذه الحرب، ولم نطلق هجومًا متعمدًا، وهذا رد على أعمال حماس ".
بايدن يوافق على هجمات اليمن: "رد مباشر على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر"
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة وبريطانيا هاجمت سلسلة من الأهداف العسكرية للمتمردين الحوثيين في اليمن. وأضاف أن "القوات العسكرية الأمريكية بالتعاون مع بريطانيا وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا نفذت هجمات ناجحة على عدة أهداف للحوثيين في اليمن".