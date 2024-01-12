تغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يوسّع عملياته في قطاع غزة واسرائيل تستعد للدفاع عن نفسها في لاهاي

الجيش الإسرائيلي يعلن قتله لعشرات العناصر التابعة لحماس في خان يونس والمغازي، ومن بينهم قادة في قوة النخبة التابعة لحماس

في المغازي تمكنت فرق اللواء القتالية العاملة تحت قيادة الفرقة 36 من القضاء على نحو 20 عنصرا منحاس في اليوم الأخير وعثرت على العديد من الأسلحة. ومن بين العناصر الذين تم القضاء عليهم قائد في قوة النجباء التابعة لمنظمة حماس.

وفي خان يونس، هاجمت طائرة حربية تابعة لسلاح الجو مبنى عسكريا تابعا لمنظمة حماس موجها من مركز إطفاء الفرقة 98 وقتلت سبعة. ومن بينهم قائد في قوة النجباء شارك في الهجوم على غلاف غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وقد حددت قوة من لواء الكوماندوس في منطقة المدينة ثلاثة مسلحين خرجوا من منزل أحد عناصر حماس واقتربوا من قواتنا، وقام مقاتلو الفريق القتالي بإطلاق النار عليهم وأصابوهم