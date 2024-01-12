الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عشرات العناصر التابعين لحماس في خان يونس والمغازي

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الجمعة، أن "فرق اللواء القتالية العاملة تحت قيادة الفرقة 36 تمكنت من القضاء على نحو 20 عنصرا من حماس في اليوم الأخير في المغازي في قطاع غزة وعثرت على العديد من الأسلحة. ومن بين العناصر الذين تم القضاء عليهم قائد في قوة النخبة التابعة لمنظمة حماس".

وأضيف أنه "في خان يونس، هاجمت طائرة حربية تابعة لسلاح الجو مبنى عسكريا تابعا لمنظمة حماس موجها من الفرقة 98 وقتلت سبعة. ومن بينهم قائد في قوة النخبة شارك في الهجوم على غلاف غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر".

وقد حددت قوة من لواء الكوماندوس في منطقة المدينة ثلاثة مسلحين خرجوا من منزل أحد عناصر حماس واقتربوا من قوات الجيش الإسرائيلي، وقام مقاتلو الفريق القتالي بإطلاق النار عليهم وأصابوهم.

وفي منطقة خان يونس أيضًا، أعلن الجيش أن مقاتليه عثروا مقاتلو على عدد من أسلحة كلاشينكوف وقاذفات آر بي جي ودمروا مستودعًا للأسلحة في اليوم الأخير.

وفي منطقة البريج، تعرف جنود الكتيبة 414 جمع على مسلّح أطلق النار على القوات من نافذة أحد المباني في المنطقة، وقام جنود الكتيبة بتفعيل طائرة مسيرة باتجاه النافذة التي أطلق منها المسسلح النار وتم القضاء عليه.