بعد الهجوم على قاعدة القيادة الشمالية: لمحة عن مجموعة الطائرات بدون طيار التابعة لحزب الله

في ظل الصواريخ المضادة للدبابات وإطلاق الصواريخ، يتزايد تهديد آخرمن الطائرات المسيرة بدون طيار. ففي هذا الأسبوع فقط، تعرضت قاعدة القيادة الشمالية لهجوم بطائرات بدون طيار تابعة لحزب الله، وتعرضت لأضرار طفيفة. بعد ذلك، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن اغتيال علي حسين برجي، رئيس نظام الطائرات بدون طيار التابع لحزب الله وقائد منطقة جنوب لبنان للوحدة الجوية التابعة للمنظمة.

ووفقاً لتقديرات مركز عما، الذي يحقق في التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل في الشمال، فإن حزب الله لديه أكثر من 2000 طائرة بدون طيار من جميع الأنواع - لأغراض انتحارية وهجومية واستخباراتية مموّلة من قبل الإيرانيين.

وقال تال باري، مدير الأبحاث في مركز علما، لموقع N12: "إن النماذج المنتجة ذاتياً مبنية على النماذج التي جاءت من إيران". وأضاف: "خلال الحرب، رأينا أيضاً أن حزب الله كان يشغل طائرات بدون طيار صينية الصنع لجمع المعلومات الاستخبارية. والتي يمكن طلبهم عبر الإنترنت بتكلفة تتراوح بين 3000 و3500 دولار."

وذكر كذلك أنه "في البداية كان الأمر يتعلق بالطائرات بدون طيار التي تجمع المعلومات الاستخبارية، ولكن الآن، ولأول مرة، يعمل حزب الله أيضًا ضد إسرائيل كطائرات بدون طيار انتحارية. ويتم تشغيلها ضد قواعد وتجمعات للقوات الإسرائيلية.

وقال أن "النموذج الرئيسي للطائرات بدون طيار الانتحارية التي تعمل بها الوحدة 127 هي، على حد فهمنا، مرزسيد 1" لدى حزب الله أيضًا طائرات بدون طيار تستخدم للمراقبة وجمع المعلومات الاستخبارية. ميرسيد 1 لديها مدى هجوم يصل إلى 120 كيلومترًا، والقدرة على حمل 40 كجم من المتفجرات وسرعة طيران تصل إلى 120 كيلومترًا. تصل إلى 250 كم/ساعة.

في آب/أغسطس 2006، خلال حرب لبنان الثانية، أطلق حزب الله طائرة بدون طيار من طراز "أبابيل-تي"، رصدتها وحدة التحكم الشمالية أثناء تواجدها في الأراضي اللبنانية، فأرسلت الطائرات المقاتلة نحوها، وفي أقل من 10 دقائق، تم تدميرها. وتم إسقاط الطائرة بدون طيار، أثناء تحليقها على ارتفاع منخفض فوق سطح البحر الأبيض المتوسط، على مسافة نحو 10 كيلومترات من شواطئ عكا.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2012، استخدم حزب الله الطائرة بدون طيار "أيوب" التي تستخدم لجمع المعلومات الاستخبارية والهجومية - ويبلغ طولها 8 أمتار وطول جناحيها 16 متراً - وقال الدكتور إيلي كرمون، الباحث في معهد مكافحة الإرهاب والمحاضر في جامعة رايخمان أن "الطلعة الجوية الذي نفذها حزب الله كانت مذهلة وفاجأت إسرائيل".