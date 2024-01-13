الحوثيون: أمريكا تحاول خلق نصر وهمي ورد الفعل سيكون مدمرا

علق عضو المكتب السياسي للحوثيين، حازم الأسد، على الهجوم الأمريكي الليلة في اليمن، قائلا إن الولايات المتحدة تعلم "أن الرد سيكون مدمرا لمصالحها". انتقامنا من واشنطن ولندن سيستمر لأنهما انتهكا سيادة اليمن”.

وبحسب قوله، فإن “واشنطن حاولت نقل رسائل عبر عمان قبل الهجوم الأخير. إنها تحاول خلق نصر وهمي ورفع معنويات إسرائيل. إن ادعاء الأميركيين بأن إيران تملي علينا ما يجب أن نفعله هو بمثابة أسطوانة مكسورة، ونأمل أن تكون مواجهتنا مع الولايات المتحدة مباشرة».