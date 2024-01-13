التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يشن غارات ليلية في وسط وجنوب قطاع غزة
بالإضافة إلى ذلك، انطلقت صفارات الإنذار في حوالي الساعة 2:25 صباحًا (بالتوقيت المحلي) يوم السبت في نتيف هسارة، وهي بلدة قريبة من قطاع غزة.
افادت مصادر فلسطينية ان القوات الاسرائيلية نفذت خلال الليل غارات في وسط قطاع غزة وفي خان يونس جنوبا. ويقال إن الجيش الإسرائيلي استخدم المدفعية والدبابات والمروحيات.
بالإضافة إلى ذلك، انطلقت صفارات الإنذار في حوالي الساعة 2:25 صباحًا (بالتوقيت المحلي) يوم السبت في نتيف هسارة، وهي بلدة قريبة من قطاع غزة.
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الحوثيون: أمريكا تحاول خلق نصر وهمي ورد الفعل سيكون مدمرا
علق عضو المكتب السياسي للحوثيين، حازم الأسد، على الهجوم الأمريكي الليلة في اليمن، قائلا إن الولايات المتحدة تعلم "أن الرد سيكون مدمرا لمصالحها". انتقامنا من واشنطن ولندن سيستمر لأنهما انتهكا سيادة اليمن”.
وبحسب قوله، فإن “واشنطن حاولت نقل رسائل عبر عمان قبل الهجوم الأخير. إنها تحاول خلق نصر وهمي ورفع معنويات إسرائيل. إن ادعاء الأميركيين بأن إيران تملي علينا ما يجب أن نفعله هو بمثابة أسطوانة مكسورة، ونأمل أن تكون مواجهتنا مع الولايات المتحدة مباشرة».
الجيش الأمريكي يؤكد ضرب موقع رادار للحوثيين في اليمن
قال الجيش الأمريكي إن القوات الأمريكية نفذت ضربة ضد موقع رادار تابع للحوثيين في اليمن، مضيفا أن الإجراء الأخير يهدف إلى إضعاف قدرة حركة التمرد على مهاجمة السفن البحرية.
رقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان على موقع X، تويتر سابقًا، "تم تنفيذ هذه الضربة من قبل يو إس إس كارني (DDG 64) باستخدام صواريخ توماهوك للهجوم البري، وكانت بمثابة إجراء متابعة على هدف عسكري محدد مرتبط بالضربات التي تم شنها في 12 يناير بهدف إضعاف قدرة الحوثيين على مهاجمة السفن البحرية، بما في ذلك السفن البحرية”.
مسؤولون أمريكيون يؤكدون وقوع هجوم جديد على الحوثيين في اليمن
قال مسؤولان أمريكيان لرويترز إن الجيش الأمريكي ينفذ ضربة إضافية ضد الحوثيين في اليمن، بعد يوم من شن موجة من الهجمات على ما يقرب من 30 موقعا في البلاد لإضعاف قدرة الجماعة المتمردة المدعومة من إيران على ضرب السفن في البحر الأحمر. .
ورفض المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، تقديم مزيد من التفاصيل.