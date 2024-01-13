"الخوف من تصعيد فوري في الضفة الغربية": تحذير دراماتيكي من الشاباك لنتنياهو

وضع جهاز الأمن العام تحذيراً شديد اللهجة على مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من حدوث تصعيد في الضفة الغربية، بحسب ما ورد في تقرير مساء أمس (الجمعة) نشرته القناة 13 الإسرائيلية.

وينبع القلق الأمني ​​من عدم السماح للعمال الفلسطينيين بدخول إسرائيل منذ بدء الحرب في غزة، وكذلك من رفض السلطة الفلسطينية قبول الأموال بعد قطع أجزاء منها عن غزة. وشدد مسؤولو الشاباك على أن هناك سيناريو ملموسًا تقوم فيه الآليات الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بتوجيه أسلحتها ضد المواطنين وبدات في إسرائيل.

وعلى الرغم من التحذير الخطير الذي قدمه المسؤولون الأمنيون، فإن نتنياهو لم يطرح الموضوع للمناقشة في مجلس الوزراء بعد.

ومن المحتمل أن يكون قرار رئيس الوزراء نابعا من اعتبارات سياسية، إذ يعارض وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش إدخال عمال من الضفة وتحويل الأموال إليها. وفي هذا السياق، قال مسؤول أمني كبير: "من الممكن إراقة الكثير من الدماء - ولأسباب سياسية لم يتم عمل ما يكفي لمنع ذلك".

وقال الشاباك ردا على المنشور: "نحن لا نتطرّق إلى حوار أمني مع المستوى السياسي".