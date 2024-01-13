تقرير: إسرائيل ابلغت مصر نيتها بإطلاق عملية عسكرية للسيطرة على محور فيلادلفيا

أبلغ مسؤولون إسرائيليون مصر عن نية إسرائيل طلاق عملية عسكرية للسيطرة على محور فيلادفيا الحدودي من الجانب الذي تسيطر عليه حماس في غزة وهي المنطقة الحدودية بين مصر وغزة.جاء هذا وفقا لصحيفة "وول ستريت جونال" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين ومصريين رسميين.

فمنذ خروج إسرائيل من قطاع غزة قبل نحو عقدين، سيطرت على كافة الحدود مع القطاع الفلسطيني باستثناء الحدود مع مصر،وحاليا يدفع مسؤولون إسرائيليون للسيطرة على المنطقة الحدودية مجددا.

في إطار هذه العملية التي تخطط إسرائيل القيام بها سيتم إزالة كافة المسؤولين الفسطينيين من معبر رفح الواقع على المحور الحدودي، وسيتم وضع قوات إسرائيلية على الحدود وذلك من الزاوية الجنوبية الشرقية لغزة على الحدود مع إسرائيل ومصر باتجاه البحر الأبيض المتوسط.

وذكر التقرير أن هذه العملية ستشكل "ضربة استراتيجية" لحماس وتسمح لإسرائيل استهداف الأنفاق وستحد من قدرة حماس على تهريب الأسلحة وتمنع عناصر المنظمة المسلحة من الهروب من القطاع. وفي المقابل فإن هذه السيطرة ستسمح بالحفاظ على سيطرة إسرائيلية طويلة المدى على الحدود بعد الحرب، وتغيير ترتيب أمني مع غزة قائم منذ أكثر من عقدين.

قادة إسرائيليون بينهم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يقولون إنه يجب على إسرائيل السيطرة على المنطقة الحدودية لمنع حماس من تهريب الأسلحة الى القطاع . وقال نتنياهو :"يجب أن يكون محور فيلادلفيا بين أيدينا" وتابع "من الواضح أن أي تسوية أخرى لن تضمن عملية نزع السلاح التي نسعى لها".

وقال ميخائيل ميلشطاين رئيس قسم الشؤون الفلسطينية بالاستخبارات العسكرية الإسرائيلية للصحيفة "لا يوجد احتمال أن نسمح بأن يواصل المعبر بالعمل كما عمل في الماضي. لكنه قال إن الوضع "معقد للغاية " أكثر مما هو عليه في المواقع في شمال ووسط غزة حيث تعمل القوات البرية الإسرائيلية حتى الآن.

وتخشى مصر من أن تنتهك العملية الإسرائيلية شروط اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين عام 1979، والتي تضع قيودا على عدد الجنود الذين يمكن للبلدين نشرهم بالقرب من الحدود في المنطقة. كما أن أي عملية عسكرية إسرائيلية قد تتسبب في أضرار عرضية داخل الأراضي المصرية. ويقول المسؤولون الإسرائيليون إنهم يعملون على معالجة هذه المخاوف من خلال تنسيق خططهم للعملية التي ستنفذ في الجانب الغزي من المحور مع مصر.

جهاز الأمن الإسرائيلي لم يمنح الموافقة النهائية على العملية على طول الحدود مع مصر وتوقيت اي عملية سيكون مرتبطا بالمفاوضات مع الحكومة المصرية، التي تحاول الوساطة لاتفاق جديد للإفراج عن رهائن إسرائيليين لدى حماس. هجوم في المنطقة يمكن أن يعقد الوضع من ناحية عسكرية على ضوء وجود أكثر من مليون مواطن فلسطيني فروا من باقي مناطق غزة وتمركزوا في هذه المنطقة.