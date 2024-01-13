للمرة الأولى منذ بداية الحرب: سيتم إدخال أدوية للمختطفين الإسرائيليين في غزة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الليلة الماضية أن "تسليم الأدوية للرهائن المحتجزين لدى حماس سيتم خلال الأيام المقبلة". وذلك بفضل التحرك الذي قاده رئيس الموساد ديدي برنيع مع قطر.

وبموجب الاتفاق مع الوسيط، ستقوم إسرائيل بإدخال الأدوية إلى القطاع، وسيقوم الصليب الأحمر بتسليمها لحماس من أجل المختطفين. وكجزء من الاتفاقية، ستقوم إسرائيل بزيادة مخزون الأدوية لغزة بشكل كبير.

وستكون قائمة الأدوية بناء على طلب أهالي المختطفين والأطباء الشخصيين. وهي أدوية منقذة للحياة، خاصة للمرضى المزمنين، بما في ذلك أجهزة استنشاق الربو وأدوية القلب وأدوية ضغط الدم وغيرها.

وجاء في بيان رئيس الوزراء: "بتوجيه من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قاد رئيس الموساد ديدي برنيع مفاوضات أمام قطر، من شأنها أن تسمح بإدخال الدواء إلى الرهائن الذين تحتجزهم منظمة حماس في غزة".

وقال المكتب. كما أكدوا هناك أن مرور الأدوية هو "جزء من نظام المساعدات الإنسانية الإسرائيلية لقطاع غزة". وكجزء من الاتفاقية، ستقوم إسرائيل بزيادة مخزون الأدوية لغزة بشكل كبير".