هجوم بمسيّرات واستيلاء على "مستوطنة" واختطاف: توثيق من تدريب للحوثيين

نشرت وسائل إعلام عربية، اليوم (السبت)، وثيقة للحوثيين، تظهر كيف تتدرب قواتهم على "العمل ضد الجيش الإسرائيلي".ويسيطر الحوثيون فعليا على الدولة اليمنية التي تقع على بعد نحو 2000 كيلومتر من إسرائيل، وكانوا يتدربون بهجوم بطائرة بدون طيار، وعلى سيطرة على مستوطنة وخطف رهائن.

