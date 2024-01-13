هجوم بمسيّرات واستيلاء على "مستوطنة" واختطاف: توثيق من تدريب للحوثيين

نشرت وسائل إعلام عربية، اليوم (السبت)، وثيقة للحوثيين، تظهر كيف تتدرب قواتهم على "العمل ضد الجيش الإسرائيلي".ويسيطر الحوثيون فعليا على الدولة اليمنية التي تقع على بعد نحو 2000 كيلومتر من إسرائيل، وكانوا يتدربون بهجوم بطائرة بدون طيار، وعلى سيطرة على مستوطنة وخطف رهائن.

https://twitter.com/i/web/status/1746184754381172968 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وفي توثيق التمرين الذي تم تنفيذه أمس، يمكن رؤية الطائرات بدون طيار وهي تسقط قنابل على مركبة ودبابة ترفع العلم الإسرائيلي، وكذلك على مركبة أخرى مماثلة ترفع العلم الأمريكي. وفي وقت لاحق، يمكن رؤية الدبابات وهي تطلق قذائفها، مع العلم الفلسطيني عليهم، وبعد ذلك، في مرحلة ما من التدريب، شوهدت القوات وهي تقوم بتفجير "سياج" مستوطنة إسرائيلية، فتقتحمه - وتدخل المنازل الموجودة في المكان.