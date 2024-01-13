رئيس الأركان: حزب الله قد يحول لبنان كله إلى منطقة قتال وهذا سيكون لذلك ثمن باهظ"

أشار رئيس الأركان هيرتز هاليفي هذا المساء (السبت) إلى الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس في غزة منذ ما يقرب من 100 يوم. وفي كلماته، أوضح رئيس الأركان أن الجيش الإسرائيلي يعمل بكل الوسائل على تحررهم.

وقال في بداية تصريحاته: "وافقنا اليوم على خطط قيادة المنطقة الجنوبية لمواصلة القتال وزيادة الضغط العسكري على حماس، وهو ضغط سيؤدي إلى حل حماس وعودة المختطفين". وهذا الضغط، وهو وحده، الذي نجح حتى الآن في إعادة العديد من المختطفين. غدًا سيكون اليوم المائة على بداية الحرب. مائة يوم لا يزال فيها المختطفون محتجزين في غزة على أيدي حماس . ونحن نعمل بكل الوسائل، وأغلبها سراً، من أجل إعادتهم وسنستمر في ذلك حتى نعيدهم جميعاً. هذه المهمة لم تكتمل بعد."

وأضاف: "تعمل أربع فرق قتالية في غزة اليوم. وتتقدم القوات في الميدان حسب الخطة، وتكيف أساليب العمل مع المهام والتضاريس عند العدو. لقد انتهينا من تفكيك أطر حماس العسكرية في شمال القطاع، والآن تباشر القوات مهام تعميق الإنجاز والحفاظ عليه في هذه المنطقة. لا يزال هناك عناصر حرة وسنواصل الهجوم والمطاردة والتدمير".

وقال أيضاً إن "الواقع الأمني ​​في الشمال بدأ يتشكل بالفعل هذه الأيام. نحن نبعد مقاتلي الرضوان عن الحدود ونلحق الضرر بقدرات حزب الله التي بناها على مر السنين. نحن نعمل بحرية في المجال الجوي اللبناني ونهاجم أي تهديد نكتشفه. منطقة جنوب لبنان هي منطقة قتال، وستبقى كذلك، طالما أن حزب الله يعمل منها. وقد يحول حزب الله كامل لبنان إلى منطقة حرب، وسيكون لذلك ثمن باهظ".

وتابع: "نحن مستعدون للحرب، ونعمل باستمرار على تحسين قدراتنا. نحن ملتزمون بتغيير الوضع الأمني، بطريقة تسمح للسكان بالعودة بأمان تام إلى منازلهم في الشمال والجنوب".