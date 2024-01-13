نتنياهو: نحن بطريقنا للنصر في الحرب ولا مفر بدون السيطرة على محور فيلادلفيا

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء السبت، في مؤتمر صحفي: "اليوم نحتفل بمرور 100 يوم على الحرب، اليوم الرهيب الذي قُتل فيه مواطنونا واختطفوا. سنواصل الحرب حتى نحقق جميع أهدافنا وهي القضاء على حماس وعودة جميع المختطفين والوعد بأن غزة لن تشكل تهديدا لبلداتنا". وبحسب نتنياهو: "سنعيد الأمن إلى الشمال والجنوب، ولن يوقفنا أحد، لا لاهاي ولا محور الشر".

وقال نتنياهو "ما حدث في 7 أكتوبر لن يتكرر مرة أخرى. ولتحقيق هذه الغاية سنقدم غدا ميزانية ستضخ المزيد من الأموال للأمن". وأضاف "نحن مستمرون في الحرب حتى النهاية دون مساومة. أخبرت وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أننا سنستمر حتى نقضي على حماس، وقلت له أن هذه ليست حربنا فقط، بل حربكم أيضًا".

وفيما يتعلق بإمكانية سيطرة إسرائيل على طول محور فيلادلفيا: قال نتنياهو أن"محور فيلادلفيا هو أحد الاحتمالات لما أسميه الحاجز الجنوبي. لن ننهي الحرب دون إغلاق هذه الثغرة، حتى لو قضينا على حماس، وطوقنا غزة، ستدخل الأسلحة عبر هذه الثغرة الجنوبية. من الواضح أننا بحاجة إلى إغلاقها. هناك عدة خيارات ولم نتخذ قرارا بعد".

وفيما يتعلق بعودة السكان الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة، قال نتنياهو: "هناك قانون دولي ويقول شيئا بسيطا: تقوم بإزالة السكان لإبعادهم عن منطقة القتال، ولا تعيدهم طالما الخطر موجود. هناك قتال واسع النطاق في شمال قطاع غزة ولن نعيد السكان عندما يكون هناك قتال".