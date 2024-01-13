الموساد والشاباك يكشفان: هؤلاء هم نشطاء حماس الذين خططوا لهجمات في أوروبا

كشف مكتب رئيس الوزراء والموساد والشاباك، مساء اليوم (السبت)، عن هويات عناصر حركة حماس في عدة دول أوروبية، بعد عملية اعتقال جرت الشهر الماضي في القارة.

وفي 14 ديسمبر/كانون الأول، أعلنت سلطات الأمن والإنفاذ في الدنمارك وألمانيا عن اعتقال واسع النطاق للمشتبه بهم في أوروبا، الذين يخضعون منذ ذلك الحين لإجراءات قانونية. وعمل المشتبه بهم لصالح حماس لمهاجمة أهداف إسرائيلية ويهودية وغربية. وفي ديسمبر/كانون الأول، أُعلن أن الموساد والشاباك أحبطا هجوماً لحماس في الدنمارك.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء والموساد والشاباك أنه بفضل اندماج القوى التنظيمية في إسرائيل وفي جميع أنحاء العالم، تم الكشف عن صورة شاملة ومتعمقة لنشاط حماس. بما في ذلك تفاصيل كواليس العمليات وأهداف الهجمات والمتورطين في تنفيذ النشاط - من قادة حماس في لبنان إلى آخر منفذي البنية التحتية العملياتية - وجاء في بيان نشر مساء اليوم أن ووردت معلومات عن نية مهاجمة السفارة الإسرائيلية في السويد، وأن حماس اشترت طائرات بدون طيار ووظفت عناصر من منظمات إجرامية في أوروبا للترويج للهجمات.

وعملت حماس على الترويج لشن هجمات ضد أهداف في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، تحت قيادة كبار أعضاء المنظمة. ثلاثة منهم صالح العاروري، عزام عقرة، وسمير بندي، قتلوا الأسبوع الماضي في الضاحية في بيروت. وحتى القضاء عليهم، كانوا يشكلون عوامل رئيسية مهمة في الأنشطة لحماس في جميع أنحاء العالم.

وكان نشاط حماس في أوروبا بقيادة خليل خرز، حتى وفاته في لبنان في تشرين الثاني/نوفمبر. وكان خرز، الذي كان تحت قيادة عزام أقرع في منطقة حماس بالضفة الغربية، يشغل منصب نائب قائد الجناح العسكري لحماس في لبنان. وضمن منصبه، كان خرز مسؤولاً عن بعض البنى التحتية التي تم اكتشافها في الدنمارك وهولندا وألمانيا في ديسمبر الماضي، وعن شراء طائرات بدون طيار في أوروبا لتنفيذ نشاطات.