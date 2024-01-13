في ظل التوترات مع نتنياهو: غالانت يغادر جلسة مجلس الوزراء الحربي غاضبًا

يتصاعد الصراع بين وزير الأمن يوآف غالانت ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وعلم موقع "واينت" أن غالانت خرج عن الاجتماع المهم لمجلس الوزراء الحربي لأن نتنياهو لم يأذن له بإشراك مدير مكتبه شاحار كاتس في الإجتماع، بل سكرتيره العسكري فقط.

Ariel Hermoni/Ministère de la Défense

وبحسب الحاضرين في الجلسة، فإن غالانت وصل متأخرا بضع دقائق، وكان السكرتير العسكري لوزير الأمن حاضرا في الجلسة حتى دخوله ومعه مدير مكتبه. والتفت نتنياهو إلى غالانت وقال له: "كما أنني لا أحضر مساعدي، فلن تقوم أنت بإحضار مساعديك". أجاب جالانت بأنه الوزير التنفيذي الوحيد في مجلس الوزراء الحربي، وأن رئيس مكتبه ينفذ القرارات المدنية، وبالتالي يجب أن يبقى.

لم يتوصل الاثنان إلى تفاهم، فنهض غالانت وغادر الاجتماع غاضبًا. وقبل مغادرة الغرفة، انتقد غالانت رئيس الوزراء ورجاله قائلاً: "توقفوا عن التدخل في عملي. أنتم تضرون بتنفيذ القرارات التي يتم اتخاذها هنا".

وقال المسؤولون الذين حضروا الجلسة إنهم يشعرون بالخجل من الوصول إلى مثل هذا الوضع في الحرب. وقال مسؤولون في وزارة الأمن إن قرار نتنياهو كان سياسيا وهدفه المساس بجالانت، كما حاول أن يفعل عندما منعه من لقاء رئيس الموساد ورئيس الشاباك، وهو ما يضر بأمن الدولة وفقا لهم.