الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي خلال القتال في غزة ما يرفع حصيلة العملية البرية الى 188 في اليوم الـ 100 للحرب في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد مقتل الجندي أندوعيليم كبادا خلال القتال في معارك غزة التي أكملت يومها المائة ما يرفع حصيلة قتلى العملية البرية بين الجنود الإسرائيليين إلى 188. ووفقا لبيان الجيش فقد سقط في المعركة جنوب قطاع غزة، أمس المقدم (احتياط) أندوعيليم كابادا (21 عاما) وهو من كريات جات، مقاتل في كتيبة الهندسة 603، تشكيل "ساعر مجولان" (7).

تمت ترقية كبادا من رتبة رقيب (احتياط) إلى رتبة رقيب (احتياط) بعد وفاته.

كما أصيب في المعركة التي سقط فيها اللواء (احتياط) كبادا، ضابط في كتيبة الهندسة 603، تشكيل "ساعر ميجولان" (7)، بجروح خطيرة. وتم تحويل المقاتل لتلقي العلاج الطبي في المستشفى.