التغطية متواصلة | الجيش الإسرائيلي يوقع 9 مسلحين فلسطينيين وسط القطاع وجنوبه بمشاركة سلاح الجو
تم التوصل إلى اتفاق بوساطة قطرية بتوفير الدواء للرهائن الذين تم احتجازهم منذ الهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر، قبل 100 يوم بالضبط
أعلن الجيش الإسرائيلي عن قضائه على خلية مكونة من 4 متسللين من لبنان اجتازوا خلال الليلة الماضية الحدود الإسرائيلية حيث حدد الجنود الإسرائيليون خلال قيامهم بدورية في منطقة هار دوف/ مزارع شبعا، مجموعة عبرت من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية وبدأت بإطلاق النار باتجاه القوات التي ردّت بالذخيرة الحية، مما أدى إلى مقتل أربعة متسللين. وأطلقت قوات الجيش الإسرائيلي نيران المدفعية وقذائف الهاون باتجاه تلك المنطقة.
انقضت اليوم الأحد 100 يوم بالتمام والكمال على الحرب في إسرائيل التي اتخذت أبعادا غير مسبوقة واستثنائية إن على مستوى القتال في الميدان على سبع جبهات وإن بدخول جنوب إفريقيا المشهد التي قدمت طلبا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي بمحاسبة إسرائيل على ما وصفته بـ "جرائم الإبادة ضد الفسلطينيين" سعيا لاستصدار أمر بوقف فوري لإطلاق النار، وقبلت إسرائيل الدفاع عن نفسها وانتدبت لتلك المهمة أحد دعامات القضاء البارزين في إسرائيل رئيس المحكمة العليا سابقا القاضي أهارون باراك.
كل ذلك على خلفية قيام الحكومة الإسرائيلية بإبلاغ مصر بالحاجة الأمنية الماسة إلى العمل في غزة حتى الحدود المصرية، بما في ذلك السيطرة على محور فيلادلفيا. كما تم التوصل إلى اتفاق، بوساطة قطرية على توفير الدواء للرهائن الذين تم احتجازهم منذ الهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر، قبل 100 يوم بالضبط.
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قناة المنار: الجيش الإسرائيلي ينفذ ضربات مدفعية في حولا وميس الجبل جنوبي لبنان
الجيش الإسرائيلي يوقع 9 مسلحين فلسطينيين وسط القطاع وجنوبه بمشاركة سلاح الجو
تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عملياتها في قطاع غزة بعيد عملية تم خلالها بالتعاون بين قوات المناورة وسلاح الجو القضاء على مسلحين فضلا عن تحديد وتدمير منصات إطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
وفي تفصيل للعلميات، رصد مقاتلو الفريق التابع للواء جولاني حركة مسلحين كانا يتجهان نحو مبنى تتواجد فيه القوات في منطقة المغازي، وسط قطاع غزة، وتم توجيه طائرة تابعة للقوات الجوية أطلقت النار باتجاههما قبل أن يتمكنا من ضرب القوات. كما تمكنت القوات ضمن فريق اللواء القتالي 401 من تدمير منصات لإطلاق الصواريخ الموجهة صوب الأراضي الإسرائيلية، في منطقة العطاطرة شمال قطاع غزة.
وفي خان يونس، حددت قوات التجميع حركة مسلحين اثنين فقامت بتوجيه طائرة تابعة للقوات الجوية نحو الهدف. كما قضت القوات على خمسة آخرين بنيران الدبابات وعثرت على مدخل نفق في المنطقة المحاذية للمدينة. وأفاد بيان الحيش بقيام مقاتلي الفريق التابع للواء جفعاتي العامل في منطقة خان يونس بالقضاء على تسعة عناصر لحماس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في اشتباكات مختلفة بمحيط المدينة.
المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية: "مصر لا تزال تسيطر بشكل كامل على حدودها"
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زياد، في مقابلة مع التلفزيون المحلي، إن مصر لا تزال تسيطر بشكل كامل على حدودها، مضيفا أن "هذه القضايا هي جزء من الاتفاقيات الأمنية بين الدول المعنية، لذا فإن كل بيان حول هذه القضية يخضع لتدقيق صارم وستتلقى الرد بالمواقف المعلنة".
الجيش الإسرائيلي يحدد في إطار تنسيق الجهود البرية والجوية مواقع الأنفاق ومواقع إطلاق الصواريخ في غزة ويدمرها
الجيش الإسرائيلي يعتقل شقيقتي صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحماس
اعتقل الجيش الإسرائيلي، الليلة الماضية، في مدينة البيرة وبلدة عارورة شمال مدينة رام الله دلال وفاطمة العاروري شقيقتي نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، الذي قُتل في غارة منسوبة لإسرائيل ببيروت.
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي خلال القتال في غزة ما يرفع حصيلة العملية البرية الى 188 في اليوم الـ 100 للحرب في غزة