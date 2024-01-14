أعلن الجيش الإسرائيلي عن قضائه على خلية مكونة من 4 متسللين من لبنان اجتازوا خلال الليلة الماضية الحدود الإسرائيلية حيث حدد الجنود الإسرائيليون خلال قيامهم بدورية في منطقة هار دوف/ مزارع شبعا، مجموعة عبرت من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية وبدأت بإطلاق النار باتجاه القوات التي ردّت بالذخيرة الحية، مما أدى إلى مقتل أربعة متسللين. وأطلقت قوات الجيش الإسرائيلي نيران المدفعية وقذائف الهاون باتجاه تلك المنطقة.

انقضت اليوم الأحد 100 يوم بالتمام والكمال على الحرب في إسرائيل التي اتخذت أبعادا غير مسبوقة واستثنائية إن على مستوى القتال في الميدان على سبع جبهات وإن بدخول جنوب إفريقيا المشهد التي قدمت طلبا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي بمحاسبة إسرائيل على ما وصفته بـ "جرائم الإبادة ضد الفسلطينيين" سعيا لاستصدار أمر بوقف فوري لإطلاق النار، وقبلت إسرائيل الدفاع عن نفسها وانتدبت لتلك المهمة أحد دعامات القضاء البارزين في إسرائيل رئيس المحكمة العليا سابقا القاضي أهارون باراك.

كل ذلك على خلفية قيام الحكومة الإسرائيلية بإبلاغ مصر بالحاجة الأمنية الماسة إلى العمل في غزة حتى الحدود المصرية، بما في ذلك السيطرة على محور فيلادلفيا. كما تم التوصل إلى اتفاق، بوساطة قطرية على توفير الدواء للرهائن الذين تم احتجازهم منذ الهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر، قبل 100 يوم بالضبط.

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