الجيش الإسرائيلي يعتقل شقيقتي القيادي في حماس صالح العاروري

اعتقل الجيش الإسرائيلي الليلة (السبت الأحد) شقيقات المسؤول الكبير في حماس والذي اغتيل في لبنان صالح العاروري، واعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي شقيقتاه دلال وفاطمة من مدينة البيرة وبلدة عارورة في منطقة رام الله بالضفة الغربية.

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وقتل العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في هجوم منسوب لإسرائيل باستخدم طائرة مسيرة في منطقة الضاحية ببيروت بداية الشهر الجاري، ويعتبر أحد مؤسسي الجناح العسكري لحركة حماس في التسعينيات، وكان مسؤولا عن تنسيق الهجمات في الضفة الغربية.

وقتل الى جانب العاروري في الهجوم ايضا العضوان البارزان في الجناح العسكري لحركة حماس في لبنان، عزام عقرة وسمير أفندي، بالإضافة إلى أربعة أشخاص آخرين، من نشطاء حماس أيضًا. وقُتل العاروري في مكتب لحركة حماس في الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت والتي تعتبر معقلا لحزب الله.