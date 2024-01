الجيش الإسرائيلي يعتقل شقيقتي القيادي في حماس صالح العاروري

اعتقل الجيش الإسرائيلي الليلة (السبت الأحد) شقيقات المسؤول الكبير في حماس والذي اغتيل في لبنان صالح العاروري، واعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي شقيقتاه دلال وفاطمة من مدينة البيرة وبلدة عارورة في منطقة رام الله بالضفة الغربية.

