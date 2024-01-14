الجيش الإسرائيلي يقضي على أربعة متسللين من لبنان بعد تبادل لإطلاق النار في هار دوف

أسفر اشتباك وقع نصف ساعة بعد منتصف ليلة أمس السبت، عن مقتل أربعة متسللين من لبنان خلال مواجهة مع أفراد دورية خلال جولتهم التفقدية بين المواقع العسكرية المقامة على قمة جبل دوف (مزارع شبعا).

وقال بيان الجيش الإسرائيلي إن القوة المؤلفة من مقاتلين في الاحتياط من اللواء التاسع، ردت على الفور بإطلاق النار ما أسفر عن القضاء على المتسللين في نهاية معركة أطلق خلالها الجيش الإسرائيلي نيران المدفعية وقذائف الهاون على المنطقة.

ووفقا ليسرائيل هيوم، يبدو أن الجنديات العاملات في المراقبة لم يفلحن برصد المجموعة التي كانت تنصب كميناً لقوة الدورية والمرجح هو أن يكون المتسللون قد استغلوا الضباب وطبيعة المنطقة الحرجية ستارا لتنفيذ مخططهم.

وتعتبر هذه الخطوة تصعيدا في الحرب المستمرة منذ 100 يوم بالتوازي بين إسرائيل وحماس وحزب الله، وربما تكون محاولة للانتقام من اغتيال وسام الطويل، قائد قوة الطائرات المسيرة في عملية الأسبوع الماضي منسوبة لإسرائيل، وفق تقارير أجنبية.