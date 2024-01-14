تقرير: مصر بمرمى الانتقادات على خلفية ادعاء إسرائيل بأن القاهرة هي من تسيطر على إدخال المساعدات من معبر رفح

بينما أرسلت مصر مذكرة قانونية لمحكمة العدل الدولية للرد على الادعاء الإسرائيلي بأنها لم تمنع المساعدات عن قطاع غزة وأن مصر هي المسؤولة عن معبر رفح، تم في الأثناء تشكل خلية إدارة أزمة تضم مسؤولين دبلوماسيين وقانونيين لبحث الخطوات التي ستتخذها القاهرة وسط جدل حاد عبرت عنه المعارضة في وسائل التواصل الاجتماعي التي طالبت الحكومة المصرية بالوقوف على حقيقة الادعاء الإسرائيلي.

وجاء في تقرير اليوم الأحد، في العربي الجديد، أن ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية نفى بصورة قاطعة مزاعم فريق الدفاع الإسرائيلي في لاهاي مشيرا إلى أن المسؤولين الإسرائيليين أكدوا بصوت واحد منذ بدء الحرب في غزة أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات إلى القطاع وتحديدا الوقود كجزء من الحرب ضد حماس.

وأوضح المسؤول المصري أن "أن سيادة مصر تمتد فقط إلى الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه لإسرائيل ، وهو ما تجلى فعلياً في آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم، الذي يربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية، حيث يجرى تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي قبل السماح لها بدخول أراضي القطاع".

وأكد رشوان أن مصر أعلنت عشرات المرات أن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بلا انقطاع وسط مطالبتها الجانب الإسرائيلي بعدم منع تدفق المساعدات إلى القطاع.

وتسوق الصحيفة رأي رئيس حزب الدستور السابق علاء الخيام الذي قال إن "على مصر اتخاذ القرار المناسب مع مكانتها ودورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية معتبرا أن الموقف يولد فرصة أمام مصر لفتح المعبر وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية وفرض قرارها السيادي".