تقرير: رئيس الشاباك ينوي الاستقالة من منصبه بعد انتهاء الحرب

ينوي رئيس الشاباك الحالي رونين بار التنحي عن منصبه، حين تضع الحرب في إسرائيل أوزراها، وفق ما قال الرئيس السابق لجهاز الشاباك يعكوف بيري صباح اليوم (الأحد) في حديث مع إذاعة الجيش الإسرائيلي. وأضاف بيري: "لقد تحدثت معه مباشرة حول ما هو متوقع وليس لدي أدنى شك في أنه سيكون من أوائل الذين سيسلمون المفاتيح" في إشارة إلى تقديم الاستقالة مضيفا أن بار أوضح ذلك في الشاباك وقد تنامى الخبر إليه، وفق النشر في واينت.

وكان رئيس الشاباك قد صرح بعد مرور نحو أكثر من أسبوع على الهجوم المفاجئ لحماس في 7 أكتوبر أنه يتحمل المسؤولية. وقال بار حينها: "رغم سلسلة من الأنشطة التي قمنا بها، للأسف لم ننجح في يوم السبت بخلق تحذير كاف قادر على إحباط الهجوم" وأضاف: "كمن يقف على رأس المنظمة فإني أتحمل هذه المسؤولية، سيكون هناك وقت للتحقيقات، لكننا الآن نحارب".