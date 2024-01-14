إصابة 5 جنود إسرائيليين في مواجهة مع خلية مجهزة بالكامل تسللت ليلاً من لبنان

قال مسؤولون أمنيون في الجيش الإسرائيلي لـ i24NEWS إنه تم القضاء فجر اليوم الأحد على خلية كانت تحاول العبور إلى إسرائيل من لبنان وهي كاملة التجهيز بمعدات تكتيكية.

وأضاف المسؤولون في الجيش الإسرائيلي إن “الإرهابيين جاءوا بكامل عتادهم لتنفيذ هجوم في الأراضي الإسرائيلية”، مضيفين أن الحادث وقع في هار دوف بالقرب من موقع عسكري في شمال إسرائيل.

وقال مسؤولون في الجيش الإسرائيلي لـi24NEWS: “ما زلنا لا نعرف إلى أي منظمة ينتمي المتسللون”، مضيفين أنه لا يزال من غير المعروف ما إذا كان الهجوم الصاروخي على كفار يوفال مرتبطًا بالهجوم الصاروخي في هار دوف.

وقال المسؤولون إن الحدث في كفار يوفال “لا يبدو جيدا”. وتم الإعلان في وقت سابق عن وفاة رجل في الأربعينيات من عمره وإصابة والدته التي تبلغ من العمر 70 عامًا بجروح خطيرة، وتم نقلها إلى مستشفى قريب وهي تعاني من أضرار متعددة في الأنظمة.

إلا أنه تم الإعلان في وقت لاحق عن مصرع الوالدة متأثرة بإصاباتها الخطيرة.

وأعلن حزب الله في وقت لاحق مسؤوليته عن ستة عمليات إطلاق باتجاه إسرائيل، بما في ذلك النيران المضادة للدبابات التي أصابت منزلاً سكنياً في كفار يوفال في منطقة الجليل.