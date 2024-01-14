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مقتل أم إسرائيلية وابنها بصاروخ مضاد للدبابات أطلقه حزب الله في شمال إسرائيل

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان أنه ردا على ذلك، شن ضربات مستهدفة ضد مركز قيادة عملياتي ومنشأة عسكرية أخرى تابعة لحزب الله.

i24NEWS
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الإسرائيليان ميرا أيالون (يسار) وابنه باراك أيالون (يمين)، اللذين قُتلا بنيران صاروخية مضادة للدبابات من لبنان في 14 يناير، 2024.
الإسرائيليان ميرا أيالون (يسار) وابنه باراك أيالون (يمين)، اللذين قُتلا بنيران صاروخية مضادة للدبابات من لبنان في 14 يناير، 2024.Courtesy of the families

قتلت أم إسرائيلية وابنها بصاروخ مضاد للدبابات أطلقه حزب الله اللبناني يوم الأحد، وذكرت خدمات الطوارئ أن رجلاً آخر يبلغ من العمر حوالي 70 عامًا عولج بعد اصابته بالهلع.

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وتم التعرف على الرجل الذي قُتل في الهجوم بأنه باراك أيالون (48 عاما)، والذي كان عضوا في فريق الاستجابة للطوارئ المدني في كفار يوفال. واسم والدته ميرا أيالون، 76 عاما. 

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان أنه ردا على ذلك، شن ضربات مستهدفة ضد مركز قيادة عملياتي ومنشأة عسكرية أخرى تابعة لحزب الله.

بالإضافة إلى ذلك، أفاد الجيش الإسرائيلي أن بلدات مسغاف عام وأفيفيم وييرون الإسرائيلية تعرضت للهجوم، حيث أصابت الصواريخ مناطق غير مأهولة بالسكان. 

بالإضافة إلى ذلك، واجهت بلدات زرعيت وشوميرا وكفار يوفال في شمال إسرائيل هجمات من المزيد من الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات.

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