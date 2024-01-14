بعد 100 على الحرب/ خبير عسكري إسرائيلي: النتائج ايجابية لكن إعادة الرهائن أصعب من أي وقت مضى؟

في اليوم 100 من الحرب التي بدأتها حماس في 7 أكتوبر في جنوب إسرائيل، يقول الجيش الإسرائيلي أنه حقق أهدافه الأولية. يسيطر الجيش الآن على منطقة شمال غزة الذي تم إخلاؤها من مسلحي حماس ويمتلك معلومات كافية لشن ضربات مستهدفة على مركز القطاع وشماله. لكن رغم هذا التقدم العسكري، لكن الإفراج عن 136 رهينة إسرائيلية محتجزين لدى حماس يشمل 14 امرأة لا زال غير مؤكدا. الضابط السابق في المخابرات العسكرية، رافائيل جيروسالمي، يسلط الضوء على الوضع الحالي في قطاع غزة من خلال متابعته للوضع.

بعد 100 يوم من الحرب، هل يعتقد الجيش الإسرائيلي أنه حقق أهدافه المحددة، خاصة مع التوغل البري في قطاع غزة في 27 أكتوبر؟

رافائيل جيروسالمي: النتائج العسكرية لإسرائيل إيجابية للغاية، مع سيطرة ناجحة على الشمال وزيادة الضغط على حماس في الوسط والجنوب. تقدمت القوات كما هو مخطط لها. والآن، ينصب التركيز على تخفيض محتمل في كثافة القتال للعمل بشكل أكثر استراتيجية على الهدف النهائي: تفكيك "حماس". ومع ذلك، فإن التحدي المتمثل في العثور على الرهائن وإطلاق سراحهم لا يزال قائما بسبب شروط حماس لوقف إطلاق النار، والتي لا يمكن لإسرائيل قبولها دون العودة إلى الوضع قبل الحرب في 6 أكتوبر. وعلى الرغم من ذلك، فإن إسرائيل منفتحة على تقديم تنازلات، مثل هدنة مطولة، أو إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين، أو زيادة المساعدات الإنسانية.

هل يمكن أن توافق حماس على إطلاق سراح الرهائن دون انسحاب كامل للقوات من غزة؟

رافائيل جيروسالمي: قد تطلق حماس سراح بعض الرهائن مقابل هدنة أو انسحاب جزئي للجيش من مناطق معينة. ومع ذلك، من المرجح أن يحتفظوا بما يتراوح بين 40 و50 رهينة كشكل من أشكال الحماية لبعض القادة. هذا التكتيك يمنع أسر يحيى السنوار الذي يحيط نفسه بالرهائن الإسرائيليين. إذا أطلق السنوار سراح الرهينة الأخير، فسيكون للجيش الإسرائيلي الحرية في ملاحقته، حتى في أعمق أنفاق غزة.

ما هي التوقعات العسكرية؟

رافائيل جيروسالمي: بعد 100 يوم من القتال المكثف ، تبدأ مرحلة أكثر امتدادا ، تستمر ما بين 200 و 300 يوم ، مع أهداف دقيقة ، وتقليل الأضرار الجانبية ، وانسحاب جزئي للقوات عند الضرورة. مع المعلومات الاستخباراتية المتراكمة، لدى الجيش الإسرائيلي قائمة من الأهداف المحددة للتدمير دون الحاجة إلى وجود مادي متواصل على الأرض. وتعتبر بعض المناطق في غزة الآن "آمنة"، مما يسمح للجيش بإعادة تجميع صفوفه دون مخاطر الكمائن. بحلول نهاية عام 2024، ربما هذا الصيف، قد يعلن الجيش تفكيك الجناح العسكري لحماس، حتى لو بقي بعض القادة على قيد الحياة.

ماذا بعد؟

رافائيل جيروسالمي: التحدي التالي هو العملية الصعبة لتحييد السلطة السياسية والإدارية لحماس، التي تتألف من 300 ألف مسؤول ومؤيد لحماس، العديد منهم في مناصب هامة. ويجب استبدالهم بأفراد يساعدون في إعادة الإعمار واستعادة النظام في غزة. ومع ذلك ، على الرغم من 100 يوم من القتال ، لا يزال الانتقال إلى فترة ما بعد الحرب بعيدا.