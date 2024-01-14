حزب الله يستخدم الطائرات المسيرة بضرباته ضد إسرائيل بشكل أكبر من الصواريخ، لماذا؟

خلال الأسبوع الماضي، تجاوز عدد صافرات الإنذار التي اطلقت بسبب حزب الله في إسرائيل التي أطلقت بسبب حماس، ووفقا لمعطيات الجبهة الداخلية تبين أنه تم تشغيل 309 صافرة إنذار نتيجة لنشاطات حزب الله مقابل 82 مرة فقط نتيجة نشاطات حماس، وتبين أن الوسائل التي يستخدمها حزب الله متنوعة أكثر، وهي موجهة بغالبيتها نحو أهداف عسكرية.

وذكر موقع "جلوبس" أنه حين يتم الفصل بين الصافرات بسبب القذائف عن التي بسبب الطائرات المسيرة، يتضج ـأن حماس لا زال يطلق القذائف أكثر من حزب الله، رغم الفرق آخذ بالتقلص. وينبع هذا الفرق بينهما بكمية الصافرات بشكل أساسي بسبب استخدام حزب الله الهجمات باستخدام الطائرات المسيرة الواسع ضد أهداف عسكرية ومدنية بنفس الوقت.

من بين الإنذارات جراء ضربات حزب الله كانت 260 صافرة بسبب تسلل مسيرات معادية، حيث يتم إطلاق عدد كبير من الصافرات جراء الصعوبة بمعرفة الهدف الذي ستضربه، وكانت 49 صافرة فقط جراء اطلاق قذائف وصواريخ. مقابل أن جميع الصافرات جراء ضربات حماس كانت بسبب اطلاق قذائف وصواريخ بشكل أساسي بلدات غلاف غزة.

الخبيرة بالشؤون العسكرية طاليا لانكري والتي شغلت بالماضي منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي أوضحت خلال حديثها مع صحيفة جلوبس إن الصافرات بسبب تسلل مسيرات معادية تبدو مختلفة تماما :"على النقيض من القذائف والصواريخ التي يمكن معرفة موقعها في الحي أو الشارع الذي ستسقط فيه وهي في الجو، لكن المسيرات يمكن أن تصل تقريبا لكل نقطة، لذلك يتم تشغيل الكثير من الصافرات ويظهر هذا في المعطيات".

وـأضافت :"حين ننظر الى كمية الصافرات جراء تسلل المسيرات المعادية منذ شهر كانون ثاني/ديسمبر يمكن أن نشهد قفزة بنشاط المسيرات المكثف لحزب الله ويشير الى طبيعة ضربات حزب الله "حيث يعتقد الحزب ان إسرائيل غير قادرة على اعتراض جميعها". وذكرت ان غالبية اهداف المسيرات عسكرية "حزب الله يحاول استهداف قدرات اسرائيل العسكرية وليس فقط المدنية" حيث أنه برأيها :"يمتلك طريقة تفكير عسكرية، استعدادا لحرب واسعة النطاق ضد إسرائيل. قدرة الدقة تحول الحرب في الشمال إلى أمر أكثر قوة".

اضافة لذلك يطلق حزب الله صواريخ مضادة للدبابات ضد بيوت المواطنين على الحدود الشمالية وعلى أهداف إضافية، مثل أقنان الدجاج القريبة من السياج الحدودي ولا يمكن إخلاؤها وتشكل 37% من إمدادات البيض لإسرائيل. وذكرت لانكري إن صواريخ حماس بعيدة المدى موجهة نحو المدنيين، في المقابل "حزب الله يطلق صواريخ مضادة للدبابات تجاه إسرائيل، ويمكن أن تؤدي الى إصابة أدق ومدمرة أكثر".

ومن الأمور الأخرى التي استخلصت من معطيات الصافرات أنه على النقيض من حماس التي تطلق الصواريخ كل ساعة أو نصف ساعة، الا ان حزب الله يطلق القذيفة بكل دقيقة من الساعة.