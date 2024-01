أنفاق حماس في وسط مدينة تل أبيب

لإعطاء فكرة عن ظروف احتجاز الرهائن في قطاع غزة، تم إنشاء نفق يقلد نفق حماس في ساحة الرهائن في تل أبيب.

وصمم هذا النفق الخرساني الضيق، الفنان الإسرائيلي روني ليفافي، حيث الذي يبلغ طوله 30 مترًا، وقد أعيد بناؤه بأكبر قدر ممكن من الدقة باستخدام الصور. إن الإضاءة الداخلية الخافتة على الأرض بالإضافة إلى أصوات إطلاق النار والقصف عبر مكبرات الصوت تكتمل عملية إعادة البناء هذه.