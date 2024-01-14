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أنفاق حماس في وسط مدينة تل أبيب

كما تم لصق صور الأسرى على الجدران. وأوضح روني ليفافي: "أردنا أن نعطي فكرة عما كان يشعر به الرهائن طوال هذه الأيام".

i24NEWS
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Un tunnel du Hamas reconstitué sur la place des otages à Tel-Aviv
Un tunnel du Hamas reconstitué sur la place des otages à Tel-AvivTomer Neuberg/Flash90

لإعطاء فكرة عن ظروف احتجاز الرهائن في قطاع غزة، تم إنشاء نفق يقلد نفق حماس في ساحة الرهائن في تل أبيب. 

وصمم هذا النفق الخرساني الضيق، الفنان الإسرائيلي روني ليفافي، حيث الذي يبلغ طوله 30 مترًا، وقد أعيد بناؤه بأكبر قدر ممكن من الدقة باستخدام الصور. إن الإضاءة الداخلية الخافتة على الأرض بالإضافة إلى أصوات إطلاق النار والقصف عبر مكبرات الصوت تكتمل عملية إعادة البناء هذه. 

https://twitter.com/i/web/status/1746515781737927021

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كما تم لصق صور الأسرى على الجدران. وأوضح روني ليفافي: "أردنا أن نعطي فكرة عما كان يشعر به الرهائن طوال هذه الأيام". 

ويتوافد الزوار على المنشأة التي أقيمت بمناسبة مرور 100 يوم على أسر الرهائن منذ أمس السبت، ويكتبون رسائل دعم للمختطفين وأحبائهم على جدرانه.   

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