حماس تنشر فيديو لثلاثة رهائن بعد مرور 100 يوم على الحرب

بعد مرور 100 يوم بالضبط من 7 أكتوبر/تشرين الأول، نشرت حماس شريط فيديو يظهر ثلاثة من أصل 136 رهينة إسرائيلية، وهم يعرفون أنفسهم ويطلبون من الحكومة الإسرائيلية إعادتهم إلى وطنهم.

الرهائن الذين ظهروا في الفيديو هم نوعى أرغاماني، 26 عاما، ويوسي شرابي، 53 عاما، وإيتاي سفيرسكي، 38 عاما، ولا توجد معلومات تشير إلى متى تم تصوير مقاطع الفيديو.

أصبحت أرغاماني، الذي اختُطفت من حفل نوفا في كيبوتس رائيم، رمزًا عالميًا للمآسي التي حدثت في ذلك اليوم. وقالت والدتها ليروا، "نوا أسيرة لدى حماس لمدة 100 يوم ولا أفهم كيف وكيف إنها لا تزال هناك".

وأضافت والدتها التي تعاني من مراحل متقدمة من السرطان وتستخدم كرسيًا متحركًا، خلال المسيرة لإحياء ذكرى مرور 100 يوم، "أريد أن أشكر شعب إسرائيل، فمساعدتكم تدفئ قلبي. شكرا لكم، أحبكم كثيرا. آمل أن أتمكن من رؤيتها قبل يومي الأخير."