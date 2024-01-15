تقارير فلسطينية: قوات إسرائيلية تداهم جامعة النجاح الوطنية في نابلس

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن قوات الأمن الإسرائيلية اعتقلت عددا من الطلاب خلال مداهمة حرم جامعة النجاح الوطنية ليلاً.

وبحسب وفا، فإن العملية الليلية هي المرة الأولى التي تدخل فيها القوات الإسرائيلية الجامعة منذ أكثر من 30 عامًا.

ويبدو أن اللقطات التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي تصور مركبة عسكرية تصل إلى ما تقول الملصقات إنه الجامعة، بينما تظهر لقطات أخرى جنودًا يدخلون ما يقال إنه الحرم الجامعي.

https://twitter.com/i/web/status/1746758894104596741 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وفقًا للتقارير، فإن الفلسطينيين اللذين اخترقا حاجز طريق وفتحا النار على القوات بالقرب من بدلة ميتزاد بالضفة الغربية أمس كانا من الطلاب في الجامعة.

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي.