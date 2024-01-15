التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يواصل استهداف المسلحين والبنى التحتية في قطاع غزة؛ ويعثر على أسلحة في منزل أحد نشطاء حماس
نفذ الجيش الإسرائيلي غارة ليلية على منزلين لنشطاء في حماس بالضفة الغربية على ما جاء في الإعلام الإسرائيلي
قام الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية بهدم منزلين لنشطاء في حماس بالضفة الغربية، أحدهما لبسام ياسين، على ما جاء في تقرير لموقع واللا الإخباري.
ووفقا للتقارير الفلسطينية، اشتبكت القوات الإسرائيلية مع الفلسطينيين بالقرب من رام الله. وتقول تقارير أخرى أنه تم تنفيذ مداهمات بالقرب من جنين والخليل ونابلس.
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تقارير فلسطينية: قوات إسرائيلية تداهم جامعة النجاح الوطنية في نابلس
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن قوات الأمن الإسرائيلية اعتقلت عددا من الطلاب خلال مداهمة حرم جامعة النجاح الوطنية ليلاً.
وبحسب وفا، فإن العملية الليلية هي المرة الأولى التي تدخل فيها القوات الإسرائيلية الجامعة منذ أكثر من 30 عامًا.
ويبدو أن اللقطات التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي تصور مركبة عسكرية تصل إلى ما تقول الملصقات إنه الجامعة، بينما تظهر لقطات أخرى جنودًا يدخلون ما يقال إنه الحرم الجامعي.
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وفقًا للتقارير، فإن الفلسطينيين اللذين اخترقا حاجز طريق وفتحا النار على القوات بالقرب من بدلة ميتزاد بالضفة الغربية أمس كانا من الطلاب في الجامعة.
ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي.
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القوات الإسرائيلية تداهم مركز قيادة حماس وتدمر مستودعات أسلحة في خان يونس
أحبطت قوات الفرقة 98 وسلاح الجو الإسرائيلي محاولة من قبل حماس لنقل أسلحة في شاحنة إلى نشطاء في منطقة خان يونس، بحسب الجيش.
ويقول الجيش الإسرائيلي إن الفرقة 98 رصدت اثنين من نشطاء حماس يقومان بتحميل شاحنة بالأسلحة وطلبت غارة جوية. وأضافت أنه تم تدمير الشاحنة مع العناصر الذين فروا إلى مكان قريب للأسلحة.
وفي خان يونس أيضًا، قال الجيش الإسرائيلي إن اللواء المدرع السابع داهم مركز قيادة حماس في جنوب مدينة غزة، وعثر على مخبأ للأسلحة.
ويقول الجيش الإسرائيلي إن القوات صادرت بنادق هجومية ومسدسات وقنابل يدوية وقذائف آر بي جي ومعدات غوص تابعة للقوات البحرية التابعة لحماس.
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تقرير: مسؤولون كبار في حماس يفرون من لبنان بعد مقتل نائب الحركة العاروري
فر العديد من مسؤولي حماس الذين كانوا يعيشون في لبنان إلى الدول المجاورة وحلفاء آخرين بعد مقتل نائب زعيم حماس صالح العاروري في غارة إسرائيلية مزعومة، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة العامة “كان”.
وبعد مقتل العاروري في بيروت في 2 يناير، انتقل بعض مسؤولي حماس إلى تركيا وسوريا، كما يذكر التقرير، بينما كان المتحدث باسم الحركة غازي حمد في القاهرة بمصر منذ وفاة العاروري ومن المفترض أنه لم يقم بأي شيء. خطط للعودة إلى لبنان
تقرير: اختفاء مقاتلين من طراز "أسود البحر" في عمق البحر أثناء بحثهم عن أسلحة إيرانية بطريقها لليمن
شارك اثنان من مشاة البحرية الأمريكية من وحدة "أسود البحر" التابعة للجيش الأمريكي، والمفقودين منذ الخميس الماضي، في عملية لتحديد موقع شحنة أسلحة إيرانية كانت متجهة إلى الحوثيين في البحر الأحمر، وذلك بحسب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" حيث لوحظ أن الاثنين حاولا الصعود على متن سفينة في منطقة الخليج عدن بالقرب من سواحل الصومال، لكن البحر كان هائجا - وسقط أحدهما من على سلم، وقفز الآخر في الماء لمساعدته، وليس من الواضح ما إذا كان أفراد عسكريون آخرون صعدوا على متن السفينة بنجاح، وما إذا تم العثور داخلها على أسلحة إيرانية الصنع.
الجيش الأمريكي يعلن اعتراضه صاروخا أطلقه الحوثيون على سفينة حربية أمريكية في البحر الأحمر
أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي (CENTCON) أن طائرة مقاتلة اعترضت أمس صاروخًا مضادًا للسفن أطلق من منطقة في اليمن يسيطر عليها الحوثيون واستهدف السفينة الحربية "يو إس إس لابون" التابعة للبحرية الأمريكية في جنوب البحر الأحمر. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنه لم تقع إصابات أو أضرار جراء إطلاق النار.