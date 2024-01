تقارير فلسطينية: قوات إسرائيلية تداهم جامعة النجاح الوطنية في نابلس

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن قوات الأمن الإسرائيلية اعتقلت عددا من الطلاب خلال مداهمة حرم جامعة النجاح الوطنية ليلاً.

وبحسب وفا، فإن العملية الليلية هي المرة الأولى التي تدخل فيها القوات الإسرائيلية الجامعة منذ أكثر من 30 عامًا.

ويبدو أن اللقطات التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي تصور مركبة عسكرية تصل إلى ما تقول الملصقات إنه الجامعة، بينما تظهر لقطات أخرى جنودًا يدخلون ما يقال إنه الحرم الجامعي.