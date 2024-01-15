تقرير: هجوم 7 أكتوبر جزء من خطة أكبر شملت التسلل من غزة ولبنان وسوريا أوقفها بايدن

نشر الصحفي ايهود يعاري المتخصص إعلاميا في الشأن العربي في N12 تقريرا يتحدث عن هجوم كبير ومتعدد الأطراف كان قيد الإعداد بين حماس وإيران وحزب الله يستهدف هجوم متزامن وفي آن واحد على بلدات في شمال إسرائيل وجنوبها تحت غطاء صاروخي عالي الدقة ضد أهداف استراتيجية في إسرائيل تشمل محطات توليد الكهرباء والقواعد الجوية ولم تخرج هذه الخطة إلى حيز التنفيذ بسبب التدخل السريع للرئيس الأمريكي جو بايدن بعد السابع من أكتوبر.

ويشير يعاري إلى مصدر معلوماته وهو الصحفي الفلسطيني محمد ضراغمة مؤكدا أنه يعتبره أمينا ومصادره موثوقة وقد نشر الأخير مادته في موقع سعودي.

وبحسب ضراغمة فإن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حماس وحزب الله وإيران يهدف إلى تحقيق إنجاز عسكري واسع النطاق ضد إسرائيل يؤدي إلى تنفيذ الانسحاب من الضفة الغربية. ويضيف أن حماس رفضت إبلاغ شركائها بتوقيت الهجوم الذي حددته، على الرغم من اطلاعهم على تفاصيل الخطة.

نصت الخطة الأصلية على أن تقوم قوة الرضوان التابعة لحزب الله باقتحام مدن وبلدات الجليل الأعلى بالتزامن مع الهجوم على البلدات المحيطة بغزة، وفي الوقت نفسه، كان من المفترض أن تقتحم مجموعة مسلحة إيرانية التكليف البلدات في الجولان، تحت غطاء وابل من الصواريخ الدقيقة الموجهة على أهداف استراتيجية داخل إسرائيل وليس بالضرورة على التجمعات السكانية.

قرار بايدن الظهور بقوة في صورة المشهد وتحذيراته لإيران وحزب الله بعدم توسيع رقعة الحرب فضلا عن تحريك حاملات الطائرات كل ذلك حال دون المضي قدما بالخطة الأصلية ليكتفي نصر الله بمناوشات محدودة في الشمال.

وبحسب التقرير أيضا، فقد اضطر يحيى السنوار إلى تقديم عرض لإسرائيل لاحتواء الموقف الذي وجد نفسه فيه وحيدا بعد أن تراجع الشركاء فقد عرضوا تحرير الرهائن ووقف الحرب لعشر سنوات إلا أن إسرائيل رفضت ذلك وأصرت كما هو معروف على القضاء على سلطة حماس في غزة السياسية والعسكرية.