الجيش الإسرائيلي يداهم جامعة النجاح في نابلس ويعتقل 9 طلاب بشبهة الانتماء لحماس

قام مقاتلون من فرقة دوفدفان وحرس الحدود الليلة الماضية بمداهمة جامعة النجاح في نابلس واعتقلوا تسعة مطلوبين اتخذوا من مقر الجامعة مخبأ لهم ويعرف عنهم نشاطهم داخل الخلية الطلابية التابعة لحركة حماس، وسيتم استجوابهم، وفقا لبيان للجيش.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي يبذلها الجيش الإسرائيلي والشاباك لإحباط نشاط الخلايا الفلسطينية المكونة من طلاب ينتمون للكتلة الإسلامية التي تعمل في الجامعات في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وفي مدينة قلقيلية، قامت القوات بالتعاون مع قوات الهندسة التابعة للجيش الإسرائيلي وبالتعاون مع موظفي الإدارة المدنية بهدم منزلين غير قانونيين لنشطاء حماس - بسام داود، وهو عضو كبير في المنظمة، وصالح داود، الذي نفذ هجومين بإطلاق النار في عام 2015.

وتم اعتقال خمسة مطلوبين آخرين الليلة في قرية الزبابدة في منطقة مناشيه وعثروا على مئات الآلاف من الشواقل المخصصة للنشاطات المحظورة في شمال الضفة الغربية وجنوبها. وتم تحويل المطلوبين الذين تم القبض عليهم لمزيد من التحقيق من قبل القوات الأمنية.