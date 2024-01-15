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البحرية الأمريكية تؤكد فقدانها عنصرين خلال بحثها عن أسلحة إيرانية متجهة إلى الحوثيين

وأكدت الصحيفة أن القوات الأمريكية تتعاون بشكل روتيني مع جيوش الدول الأخرى للتصدي للقرصنة وتهريب الأسلحة في المنطقة.

i24NEWS
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أرشيف - مدمرة أمريكية مزودة بصواريخ موجهة تعمل في خليج عدن، وتقوم بعملية تفتيش ومصادرة.
أرشيف - مدمرة أمريكية مزودة بصواريخ موجهة تعمل في خليج عدن، وتقوم بعملية تفتيش ومصادرة.(U.S. Navy photo by Naval Aircrewman (Helicopter) 3rd Class Cole Cruikshank/U.S. Navy via AP)

أكد مسؤولون أمريكيون أن اثنين من البحرية الأمريكية مفقودان منذ يوم الخميس الماضي، خلال مشاركتهما في عملية لتحديد موقع شحنة أسلحة إيرانية متجهة إلى الحوثيين في البحر الأحمر.

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وأضاف المسؤولون أن الجنديين المفقودين كانا يستعدان للصعود على متن السفينة في خليج عدن وسط أمواج البحر الهائجة عندما انزلق أحدهما من على السلم. أما البحار الثاني، عندما رأى رفيقه يسقط في الماء قفز للمساعدة.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" فإنه لم يتضح على الفور ما إذا كان أفراد عسكريون آخرون صعدوا على متن السفينة بنجاح، أو إذا ما تم العثور على أي أسلحة إيرانية الصنع، كما شدد المسؤولون على أن "عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في مياه الخليج الدافئة، حيث تشكل الأمواج القوية والإرهاق مصدر قلق أكبر من انخفاض حرارة الجسم، حيث يأمل القادة في العثور على الجنديين على قيد الحياة".

وأكدت الصحيفة أن القوات الأمريكية تتعاون بشكل روتيني مع جيوش الدول الأخرى للتصدي للقرصنة وتهريب الأسلحة في المنطقة.

ويعد اعتراض السفن المشبوهة أو المعادية، والمعروفة باسم الزيارة والصعود والتفتيش والمصادرة، أو VBSS، من أصعب وأخطر المهام التي تقوم بها القوات المدربة تدريبا عاليا.

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